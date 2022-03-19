Из парадной на Композиторов в реанимацию увезли мужчину с ожогами 70% тела

Посиделки в парадной девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга закончились в ожоговой реанимации для 53-летнего мужчины. Его спасают в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, пострадавший, которого госпитализировали из дома 29/3 по улице Композиторов, находится в тяжёлом состоянии, у него обожжено 70 процентов тела.



Известно, что в девятиэтажке, как и где-либо ещё в Петербурге или за его пределами, мужчина не зарегистрирован. Пятничный вечер он проводил на девятом этаже в компании бутылки с водкой. По информации «Фонтанки», накануне в девять часов вечера экстренные службы вызвала женщина, увидевшая на последнем этаже дома человека в огне.

