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Из парадной на Композиторов в реанимацию увезли мужчину с ожогами 70% тела

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Посиделки в парадной девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга закончились в ожоговой реанимации для 53-летнего мужчины. Его спасают в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, пострадавший, которого госпитализировали из дома 29/3 по улице Композиторов, находится в тяжёлом состоянии, у него обожжено 70 процентов тела.

Известно, что в девятиэтажке, как и где-либо ещё в Петербурге или за его пределами, мужчина не зарегистрирован. Пятничный вечер он проводил на девятом этаже в компании бутылки с водкой. По информации «Фонтанки», накануне в девять часов вечера экстренные службы вызвала женщина, увидевшая на последнем этаже дома человека в огне.

«По данному факту полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства получения травм», — уточнили в полицейском главке.

В МЧС сообщали, что также горел мусор, его тушили силами десяти пожарных.

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