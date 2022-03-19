Стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Куру собираются законсервировать навсегда

В связи с западными санкциями стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане может быть законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 19 марта во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».



«Он может быть законсервирован навсегда. Зачем он нам там нужен?» — цитирует «Интерфакс» Рогозина.



Он также отметил ненадёжность Европейского космического агентства. «Зачем нам партнер, который настолько ненадежен» и ведёт себя сумасшедшим образом, сказал глава Роскосмоса.

