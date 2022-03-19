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Стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Куру собираются законсервировать навсегда

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В связи с западными санкциями стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане может быть законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 19 марта во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

«Он может быть законсервирован навсегда. Зачем он нам там нужен?» — цитирует «Интерфакс» Рогозина.

Он также отметил ненадёжность Европейского космического агентства. «Зачем нам партнер, который настолько ненадежен» и ведёт себя сумасшедшим образом, сказал глава Роскосмоса.

Также он сообщил, что США хотят отключить Россию от GPS.

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Комментарии (7)

VVM1962
зачем нам нужны. Деньги не Рагозина, ему всё равно.
266102485
Как-будто Россия его строила на свои и её туда кто-то пустит ))
Савва Морозов
Не надо было и создавать - их удел лягушек откушивать, а не космос, макронодержава.
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