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Рогозин: США хотят отключить Россию от GPS

Но переживать по этому поводу, по его словам, не стоит.

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения РФ от GPS. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Напрягаться» по этому поводу не стоит, добавил он. У нас есть ГЛОНАСС. К российской системе подключен каждый смартфон, и она продолжит работать, заверил Рогозин.

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Комментарии (107)

zlopopik
Если Яндекс.Навигатор продолжит работать, то до отключения GPS мне никакого дела мне будет.
Эд Хэммет
А из ООН Россию ещё не исключили?
***_555
Чиво? Тяпнул что ли?
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