Рогозин: США хотят отключить Россию от GPS

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения РФ от GPS. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости.



«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».



«Напрягаться» по этому поводу не стоит, добавил он. У нас есть ГЛОНАСС. К российской системе подключен каждый смартфон, и она продолжит работать, заверил Рогозин.