Глава Ростуризма: Российские туроператоры обсуждают запуски чартеров в Венесуэлу

По её словам, пока что планируются три рейса в неделю, о дальнейших договоренностях информация поступит дополнительно. «Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года», — отметила Зарина Догузова.

Два российских туроператора изучают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Об этом сообщила 19 марта в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам рабочей встречи с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом.

Министр туризма Венесуэлы рассказал, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас — Москва — Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас, добавили в Ростуризме.



Ранее страны ЕС и ряд других государств закрыли небо для российских самолетов из-за спецоперации на Украине, Россия в ответ запретила самолетам этих стран летать над своей территорией.



По данным Ассоциации туроператоров России, российские туристы могут летать в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка. Но российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.

