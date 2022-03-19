Контрольный в голову. Отельеры Петербурга заглянули в пропасть

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Отельеры и игроки туристического бизнеса в Петербурге молят о помощи. Западные санкции, наложенные на Россию, полностью лишили их иностранных туристов, а уход со сцены Booking.com, на котором держалось до 70 % рынка, и вовсе выбил табуретку из-под ног, усложнив поиск номеров для российских путешественников.

Если не принять меры, говорят эксперты, отели среднего класса с небольшим номерным фондом обречены на гибель. Да и в целом, по словам отельеров, сфера находится на краю обрыва и уже заглянула в пропасть. Вся надежда — на белые ночи.



Безрадостные перспективы на сезон

Геополитическая ситуация в мире привела к тому, что иностранный турист в России теперь пропал как вид. По крайней мере, европейский и американский. Если на кого-то и можно надеяться, так это российские туристы, которым теперь особо и некуда ехать-то.

Дела с загрузкой отелей по городу на сегодняшний день обстоят грустно: плановая колеблется от 20 до 30 процентов на месяц против 52 в прошлом году, говорит Юнис Теймурханлы, владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция»: «Обычно, когда идет череда выходных, загрузки составляют до 100 процентов. В этом году в мартовские выходные загрузка была 46 процентов».

Нет понимания и по брони на весенние школьные каникулы и грядущие майские праздники. Даже на период легендарных белых ночей, которые ежегодно наводняли город туристами, брони можно пересчитать по пальцам.

И если раньше при плече бронирования в 2 недели отельеры скептически цокали языками, то сейчас о таком раскладе остается только мечтать. — За свой 27-летний отельный опыт я никогда не видел такого короткого плеча бронирования — оно составляет 1–2, максимум 3 дня. Когда плечо бронирования составляло неделю, мы считали, что это очень коротко, это низкий сезон и это вообще безобразие, — говорит генеральный директор отеля «Введенский».

По сути, сейчас гостиничный бизнес держится лишь на бизнес-поездках командированных в Петербург. И они у владельцев отелей едва ли не единственный рычаг для поддержки штанов.

«Уровня, когда могли хотя бы в ноль выходить, мы не достигаем, и среди среди своих коллег я не знаю ни одного отеля, у которого бы это получилось. Это убытки. Отелям так давно очень тяжело, и то, что сейчас происходит, это контрольный в голову. Уже лет пять назад нужно было быть с таким жировым запасом, чтобы сейчас пережить еще и это. Очень безрадостные перспективы на сезон. Уже и не о заработках речь», — говорит Анна Руденко, хозяйка мини-отеля Ruann Decar.

Плач по «Букингу»

В сложившихся условиях уход с российского рынка нидерландской системы интернет-бронирования отелей Booking.com многие отельеры сравнивают с ударом под дых. Те гостиницы, которые существовали на «букинговской игле» и не вкладывались в развитие собственных рекламы и соцсетей, сейчас паникуют.

«У них нет ни менеджеров, ни маркетологов, ни специалистов по рекламе. Они пытаются освоить эти знания или привлечь кого-то со стороны, но на это нет денег», — говорит Андрей Ткачев.



С потерей Booking рухнула и система лояльности, которая позволяла оценить качество отелей по отзывам. Российские же агрегаторы, по мнению отельеров, достаточно субъективны, их оценки основаны на маленьком количестве информации. По сути, обращаясь от безысходности к прямым продажам, клиент выбирает отель с закрытыми глазами.

Альтернатива иностранному агрегатору на российском рынке есть: масштабную экспансию начинают «Островок» (основан в 2010 году), «Яндекс.Путешествия» (запустили в 2015 году), «Броневик» (основан в 2008 году). Но они, по словам игроков гостиничного бизнеса, не справляются с нагрузкой. Недавно о выходе на рынок бронирования заявили РЖД. Однако база у российского госмонополиста не слишком широка. К примеру, в Петербурге он видит лишь 140 мест размещения — это и отели, и хостелы. А в Выборге и окрестностях — всего восемь.

«Booking — это огромная компания с представительствами и персоналом в каждом крупном городе, в каждом регионе. Это группа поддержки, в первую очередь клиентской. Сложности возникают регулярно, не только у гостя, но и у отеля. Менеджеры нивелировали разногласия между потребителем услуги и отелем. У российских OTA (online travel agencies — туристические агентства, реализующие свои услуги через Интернет) открылись большие перспективы. Скорее всего, они смогут это сделать, и продукт получится неплохой, но уйдет на это не менее полугода. У нас нет столько времени. мы можем только грустно смотреть на происходящее и переходить на прямое бронирование», — говорит Андрей Ткачев.



Наибольшим злом отельеры называют комиссию, которую берут российские ОТА за свои услуги: минимальную ставку они подняли до 20 процентов против 15, которые у отелей забирал Booking.com. В условиях стремительного роста цен для многих отельеров это колоссальный удар по карману.

«С уходом сильного и эффективного агрегатора для отелей, с одной стороны, возникает вопрос: через какие каналы будут приходить бронирования? С другой стороны, появляется возможность проверить, насколько грамотно выстроена стратегия продаж и насколько хорошо удалось её развить. Сложно будет выживать отелям, которые в большой степени зависят от агрегаторов в принципе», — считает Наталья Изотова, генеральный директор отелей «Англетер» и «Астория».

«Хочется в Париж — приезжаешь в Санкт-Петербург»

Гостиницы среднего сегмента затягивают потуже пояса. И готовятся, по словам представителей рынка, к любому развитию дальнейшего сценария. Да, про уход из гостинично-туристической отрасли вслух не говорят. Но многие понимают, что такой исход вполне возможен — многие уже заглянули в бездну.



«Сезон мы как-то проживем. А далее начнутся инфляция, безработица, и к следующему году туристы нашего класса не смогут позволить себе путешествия, это будет самая печальная история. Свою устойчивость я оценю на троечку по пятибалльной шкале. Сейчас мы нацелены на сохранение бизнеса. Еще какое-нибудь повышение цен или стоимости коммунальных услуг, и наша устойчивость пошатнется», — признается Ольга Киселева, генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская».

Отельеры не скрывают, что делают ставку на туристов из Азии, для которых безусловным преимуществом являются низкие цены, обусловленные девальвацией рубля. Но случатся ли они, станет понятно лишь после того, как остановится спецоперация на Украине и отрегулируют авиасообщение — на поезде из Китая никто не поедет.

Перспективным считают и активное развитие внутреннего туризма, как в чистом виде импортозамещение международных направлений.

«Петербург — это прекрасное культурно-познавательное направление, практически единственное такое сильное в России: хочется в Париж — приезжаешь в Санкт-Петербург. Хочется в Прагу — приезжаешь в Санкт-Петербург. К лету осторожно ожидаем резкий спрос, потому что людям ехать некуда», — говорит Юнис Теймурханлы.



Как бы ни было отельерам больно, но поднимать цены на услуги в ближайшие три месяца они не планируют. По словам Юниса Теймурханлы, сейчас они держатся на уровне 2021 года: «Услуги — не товар первой необходимости, как правило, идут вторым эшелоном или даже третьим в подорожании. Летом если и поднимутся цены, то процентов на 15–20».

Что для отельеров делают власти

На этой неделе игроки отрасли проводили совещание с Александром Абросимовым, омбудсменом по правам предпринимателей, и просили помощи властей. Они высказали свои проблемы и говорили о мерах поддержки, которые хотели бы увидеть. Сейчас аппарат омбудсмена составляет пакет предложений, который направят Борису Титову, уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ.

«Параллельно мы готовим пакет мер поддержки отрасли региональный. Звучали предложения по налогу на имущество, налогу на землю, уменьшению страховых взносов. Жаловались на высокие комиссии агентств — Booking ушел, платформы бронирования, например «Островок», не соответствуют требованиям отельеров. Просят активизировать работу над альтернативной платформой, в свое время на ее создание выделялись средства. С одной стороны, это тема бизнеса, с другой — и правительство прорабатывало тему. Но пока это только планы. Срок на создание — от полугода, пока это не совсем реально. Будем вспоминать, как работали без Booking. Неудобно, может быть, мы уже привыкли к цивилизации», — говорит Александр Абросимов.

Некоторые отельеры просили омбудсмена выступить с инициативой ограничения на законодательном уровне комиссий российским OTA. Но в этом вопросе мнения игроков отрасли разделились.

«Нельзя регулировать комиссию агентства. Это все равно что регулировать цену на колбасу. Комиссия — это конкуренция между площадками бронирования.

Установить 10-процентный максимальный предел для всех российских систем бронирования — это конец для конкурентного рынка, это лишит ОТА возможности развиваться, у них не будет денег на рекламу, менеджеров или еще на что-то, и продукт будет корявый», — полагает Андрей Ткачев.

Правительство России уже обнародовало планы поддержки гостиничной отрасли — 10 марта обнулили ставки НДС. Но такая преференция даст глоток воздуха лишь крупным фирмам. Представители малого бизнеса, работающие на упрощенке, и индивидуальные предприниматели его не почувствуют.

Если верить данным СПАРК, в Петербурге всего 496 предприятий, которые занимаются гостиничным бизнесом и подают положительную отчетность в налоговую. Из них 396 находятся на упрощенной системе налогообложения и НДС не платят. Не платят НДС и индивидуальные предприниматели, которые указали основным видом деятельности гостиничный бизнес, в Петербурге таких 462. В итоге плательщиками НДС являются всего 100 гостиниц, общая сумма уплаченного ими по итогам 2020 года НДС составила 1,2 млрд рублей.

Продлили власти и программу туристического кешбэка за путешествия по России, которая действует со времен пандемии. Но и здесь не всем сестрам досталось по серьгам.

«Единственное, что у нас опять там определены направления, в то время как бизнес призывал, что следовало сделать поддержку обезличенной, чтобы не Москва и Петербург, но и другие могли пользоваться. Например, звучало, что Сочи, Кубань поддерживают, а Вологду нет», — отмечает Александр Абросимов.

Поддержали отельеров и на локальном уровне. По словам Абросимова, на президиуме Союза российских промышленников и предпринимателей губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что никакие значимые для города мероприятия, в том числе и экономический форум, который должен состояться в июне, отменять не будут. А значит, есть надежда на приезд состоятельных постояльцев и их свит.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

