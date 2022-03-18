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Вандал, поджегший памятник дивизии НКВД в Ленобласти «по приказу Сталина», заключен под стражу

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Всеволожский суд заключил под стражу мужчину, который поджег монумент воинам первой дивизии НКВД в поселке имени Морозова. Об этом 18 марта сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

42-летний местный житель проведет под стражей два месяца, его обвиняют по части второй статьи 243.4 УК — «Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны».

Как сообщалось ранее, обвиняемый 16 марта поджег памятник воинам первой дивизии НКВД и жителям поселка имени Морозова, защищавшим ленинградскую землю на Невских рубежах. По предварительным данным, на допросе в полиции мужчина якобы заявил, что на вандализм его толкнул голос Сталина в голове, который он воспринял как приказ.

В СК Ленобласти сообщали, что ранее он был осужден за похожее преступление, но тогда его задержали возле памятника с краской.

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Комментарии (2)

07A
Много голосов в голове. Какой из них Сталина-вот вопрос! А если это голос Саакашвили?
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