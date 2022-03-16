Под Петербургом вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина

Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали за огненную выходку на воинском мемориале. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 16 марта.

Информация о пожаре поступила во всеволожскую полицию незадолго до двух часов дня. В огне оказался монумент воинам первой дивизии НКВД и жителям поселка имени Морозова, защищавшим ленинградскую землю на Невских рубежах.

Пламя разгорелось после манипуляций прохожего с венком и горючим.