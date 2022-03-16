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Под Петербургом вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина

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Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали за огненную выходку на воинском мемориале. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 16 марта.

Информация о пожаре поступила во всеволожскую полицию незадолго до двух часов дня. В огне оказался монумент воинам первой дивизии НКВД и жителям поселка имени Морозова, защищавшим ленинградскую землю на Невских рубежах.

Пламя разгорелось после манипуляций прохожего с венком и горючим.

Автор: Морозовка / vk.com

Вскоре с правоохранителями объяснялся 42-летний житель посёлка, которого уже привлекали за вандализм. Как пишет 47news, на допросе он говорил о голосе Сталина в голове, воспринятом как приказ. Памятник, похоже, не даёт мужчине покоя не впервые — его уже видели поблизости с ведром краски.

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В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 УК — повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Russian Lives Matter
А сказал бы, что услышал голос божий - не посмели бы оскорблять чувства верующих.
Денеб
Ещё одна жертва телевизионной пропаганды.....
iigaza
Не надо под стражу, а прямо в палату к Сталину.
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