Под Петербургом вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина

Жителя Всеволожского района Ленобласти задержали за огненную выходку на воинском мемориале. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 16 марта.
Информация о пожаре поступила во всеволожскую полицию незадолго до двух часов дня. В огне оказался монумент воинам первой дивизии НКВД и жителям поселка имени Морозова, защищавшим ленинградскую землю на Невских рубежах.
Пламя разгорелось после манипуляций прохожего с венком и горючим.
Автор: Морозовка / vk.com
Вскоре с правоохранителями объяснялся 42-летний житель посёлка, которого уже привлекали за вандализм. Как пишет 47news, на допросе он говорил о голосе Сталина в голове, воспринятом как приказ. Памятник, похоже, не даёт мужчине покоя не впервые — его уже видели поблизости с ведром краски.
В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 УК — повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов.
«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.