В Петербурге арестовали участника драки за честь бездомного

Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал мужчину, который, предположительно, оставил оппонента лежать с дыркой в голове на Думской улице. Он останется под стражей до 16 мая.

Как сообщает 18 марта объединенная пресс-служба городских судов, фигурант — Алексей Черенков — просил более мягкую меру пресечения, например запрет определенных действий. Известно, что официально он не трудоустроен, не женат и не имеет детей, по месту регистрации не проживает, а еще знаком со свидетелем — значит может оказать на него давление. Адвокат указывал, что Черенков вину признает и раскаивается, преступление совершать не хотел.