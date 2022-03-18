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В Петербурге арестовали участника драки за честь бездомного

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Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал мужчину, который, предположительно, оставил оппонента лежать с дыркой в голове на Думской улице. Он останется под стражей до 16 мая.

Как сообщает 18 марта объединенная пресс-служба городских судов, фигурант — Алексей Черенков — просил более мягкую меру пресечения, например запрет определенных действий. Известно, что официально он не трудоустроен, не женат и не имеет детей, по месту регистрации не проживает, а еще знаком со свидетелем — значит может оказать на него давление. Адвокат указывал, что Черенков вину признает и раскаивается, преступление совершать не хотел.

Как писала «Фонтанка», 15 марта у дома 1/3 по Думской улице нашли 33-летнего мужчину без сознания и в крови. У него зафиксировали многочисленные травмы головы. Выяснилось, что на этом месте две гуляющие компании решили защитить одного бездомного. По предварительной информации, молодые люди решили, что оппоненты ущемляют права мужчины, и ссора перешла в драку.

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Комментарии (1)

Kot Piter
Драка - это когда два человека стоят лицом друг к другу, готовые к нападению.
В данном случае "человек" подошёл со спины и нанёс два удара в область лица/виска - человек тут же упал без сознания, а нападавший просто ушёл!
О какой "драке" здесь ведут речь?!!
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