На самой «пьяной» улице Петербурга нашли мужчину без сознания и с разбитой головой

Полиция Центрального района ищет обидчика 33-летнего мужчины, которого нашли с дыркой в голове на Думской улице.



Заявка о том, что у дома 1/3 лежит мужчина без сознания и в крови, поступила в правоохранительные органы около десяти вечера накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. Скорая увезла раненого в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу № 26 . Врачи обнаружили у пациента многочисленные травмы головы.



Так как пострадавший в сознание так и не пришел, обстоятельства произошедшего с ним искали на записях уличных камер. Выяснилось, что у мужчины произошел конфликт с неизвестным, после чего тот одним ударом отправил его в нокаут.

