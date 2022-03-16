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На самой «пьяной» улице Петербурга нашли мужчину без сознания и с разбитой головой

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Полиция Центрального района ищет обидчика 33-летнего мужчины, которого нашли с дыркой в голове на Думской улице.

Заявка о том, что у дома 1/3 лежит мужчина без сознания и в крови, поступила в правоохранительные органы около десяти вечера накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. Скорая увезла раненого в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу № 26. Врачи обнаружили у пациента многочисленные травмы головы.

Так как пострадавший в сознание так и не пришел, обстоятельства произошедшего с ним искали на записях уличных камер. Выяснилось, что у мужчины произошел конфликт с неизвестным, после чего тот одним ударом отправил его в нокаут.

Поиск обидчика ведется.

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Комментарии (2)

Maik5
Если одним ударом, то откуда многочисленные?
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