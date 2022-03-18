«Наша задача — не допустить гражданской войны в отдельной школе». Максим Пратусевич о том, как разговаривать с детьми об Украине

Максим Яковлевич Пратусевич Фото: herzen.spb.ru Поделиться Поделиться







Государство пытается объяснить детям, что происходит на Украине. Для этого Минпросвещения спустило в российские школы уроки патриотического содержания. В них учат распознавать фейки, а также раскрывают цепочку событий, которая привела к спецоперации.

— Максим Яковлевич, как часто проводятся патриотические уроки у вас в лицее?

— Министерство просвещения подготовило серию из пяти уроков, они проводятся в рамках курса обществознания. Все равно что-то происходит, с детьми надо про это говорить, культурно, интеллигентно, но надо.



— Эти уроки трудно назвать образовательными, они скорее идеологические.

— Вы их видели?

— Мы видели методички, которые спускало Минпросвещения. Как мы понимаем, уроки готовятся по ним.

— Никакой великой пропаганды там нет. Я изучил все уроки внимательно. Там есть урок «Антифейк», ничего в нем идеологического нет. Очень хороший урок. Там говорится о том, что прежде чем перепостить информацию, нужно посмотреть, откуда она.

Понятно, что есть государство и у него есть школы, государство своим школам рекомендует, что нужно делать. Мы делаем. Надо отметить, что там все более менее прилично.

— Символику с буквой Z в вашем лицее размещают?

— У нас вчера один коллега самовольно разместил на информационных экранах. Мне позвонили, и я сказал, что это неправильно. Ни букву Z, ни украинские флаги в школе размещать не будем, школа вне политики.

— И все-таки, школа вне политики, но эти уроки политически окрашены.

— Школа находится не на Луне, все равно с детьми нужно разговаривать про то, что происходит. Если не поговорим мы, то поговорит кто-нибудь другой, и не факт, что это будет хорошо.



У нас был случай, когда вся эта история в Донбассе началась в 2014 году. Ребёнок просто сбежал из дома и уехал в Ростовскую область, чтобы помогать ополченцам. Мы его в Ростове снимали с автобуса. Где-то чего-то он начитался. Поэтому разговаривать с детьми нужно, иначе может произойти все что угодно. Для основы разговора материалы Минпросвещения подойдут.

— Как дети реагируют на происходящее?

— По-разному. Ко мне пришли одиннадцатиклассники и спросили, можно ли им собирать помощь для детей Донбасса. Они сами решили, хорошо, они — молодцы. Кто не хочет в этом участвовать, тот не участвует.

— Сейчас наблюдается поляризация общества. В школе виден этот разлом?

— Наша задача — не допустить гражданской войны в отдельной школе. Знаете, какая была карикатура про дело Дрейфуса. Сидит большая семья за столом и надпись: «Только не говорите про Дрейфуса». А внизу картинка: все дерутся и клочки летят. К ней подпись «Они все-таки поговорили». Нам нельзя сейчас проводить лишние водоразделы.

Ребенок высказал отличное от нашего мнение, мы с ним поговорили, откуда оно взялось. Это такое препарирование себя, и очень много всего выясняется. Мы, к сожалению, очень часто реагируем первой эмоцией, когда не соображаешь, что делаешь. По возможности такого способа реагирования нужно избегать.



Мы не знаем всей подноготной. Война как явление ужасно. Можно обо всем разговаривать, но самое главное — не давать моральных оценок. Не надо говорить, что те кто придерживаются противоположной точки зрения — подлецы, среди них, как и среди всех, бывают очень хорошие люди.

— С психологической точки зрения обстановка в лицее изменилась?

— Если не смотреть новости и соцсети, то вроде ничего.

— В TikTok запретили заливать новое видео, дети жаловались?

— Ну может, у нас контингент школы такой, но я не замечал, чтобы кто-то страдал из-за TikTok. Есть вещи жизненно необходимые, а есть приятные. Одну приятную вещь можно заменить на другую.

— Ваши ученики участвуют в международных олимпиадах, с ними не будет как с российскими спортсменами, для которых закрывается мировой спорт?

— В олимпиаде по информатике дети будут участвовать, по математике — ещё решается. Но хочу сказать, что еще до всех этих событий, в 2019 году, когда Европейская олимпиада девочек проходила на Украине, сначала все честь по чести, прислали нам приглашение, мы сформировали команду. А потом сказали, нет, не приезжайте, я даже заставил их написать официальное письмо. Запретили участвовать не только российской команде, но и девочке из команды Швейцарии с российским паспортом. Это все без всяких санкций.



Моя точка зрения: ни в 1999, ни в 2003 никто не банил команду США за то, что они бомбили соответствующие страны. Сейчас все пребывают в истерике, и может произойти все что угодно. Эта ситуация не имеет отношения ни к политике, ни к истории, это уже как скандал в коммуналке: а как ещё мы можем напакостить.

— Выпускники вашего лицея, планировавшие поступать в иностранные вузы, как-то корректируют свои планы?

— По моему мнению, нужно делать, что задумал. Бывают ситуации, когда люди уезжают. Мне родители звонят и говорят: мы за границей. Ну, посидим-подумаем. Это не релокация, как у программистов. А просто взяли, подхватились и поехали. Мне кажется, не нужно на психозе суетиться и начинать что-то делать. У нас сейчас с десяток учеников так уехали, занимаются дистанционно.

— Как оцениваете финансовое будущее лицея? Жертвователи вам продолжают помогать?

— Сейчас все встали на паузу. Компания JetBrains ушла из России и прекратились соответствующие программы. Но мы бесконечно благодарны за все, что они для нас сделали. Понимаю, что сейчас трудно делать какие-то вещи, но полагаю, что когда все утрясется, возможно, будет что-то меняться.



— Из-за того, что иностранные сервисы уходят, появились проблемы в образовательном процессе? Сейчас же даже подписку на них не продлить.

— Проблем пока не появилось. Антивирус у нас «Касперский», Dropbox поменяли на «Яндекс».

— Мне кажется, вы стараетесь позитивно смотреть на будущее.

— Наша работа такая: мел, тряпка, доска. Дети должны быть обученными, уроки должны быть проведены. Да, может быть трудно, нет лишних денег, понимаю, что будут проблемы с комплектующими, поставками. Я думаю, нас где-то год потрясет. Но не посыпать же голову пеплом, не кататься по полу в истерике. Как говорил один мой знакомый: «Ничто так не деморализует солдат, как вид бегущего генерала». Поэтому нельзя бегать, надо ходить степенно и излучать уверенность.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

