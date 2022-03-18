ЦБ: Запрет на покупку иностранных активов не коснется торгуемых на бирже акций

Центробанк дал разъяснения указу президента РФ от 18 марта. Россиянам все еще можно будет покупать иностранные акции.



Среди прочих мер обнародованного 18 марта указа, направленных на ограничение вывода валютных средств за границу, есть пункт «2а»: «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале), паевом фонде кооператива юридического лица — нерезидента.

Однако спустя час после публикации указа в своем телеграм-канале ЦБ разъяснил: «Обращаем внимание, что указ не касается торгуемых на бирже инструментов. Речь в нем идёт об ограничении на прямое перечисление для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал общества, пай в кооперативе».