Новый указ президента может означать запрет на покупку россиянами акций иностранных компаний

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал указ, дополняющий предыдущие меры по противодействию санкциям против России.



Среди прочих мер, направленных на ограничение вывода валютных средств за границу, есть пункт «2а»: «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале), паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента».



Единственное исключение из пункта 2 в указе касается компаний, реализующих проекты по производству сжиженного газа в Арктической зоне РФ.

