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Новый указ президента может означать запрет на покупку россиянами акций иностранных компаний

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Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал указ, дополняющий предыдущие меры по противодействию санкциям против России.

Среди прочих мер, направленных на ограничение вывода валютных средств за границу, есть пункт «2а»: «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале), паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента».

Единственное исключение из пункта 2 в указе касается компаний, реализующих проекты по производству сжиженного газа в Арктической зоне РФ.

Пока официальных пояснений относительно этого нового правила не поступало. Согласно подсчетам ЦБ РФ в минувшем году, физлица-россияне только официально и напрямую купили иностранных акций на 415 млрд рублей.

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Комментарии (13)

Лавров2020
Как обычно, простого человека давят с двух сторон.
Эх, Родина, хотелось бы тебя любить, но...
Главный спец по технике консервации
Зато "Объем продаж в коливинге You&Co Dubai достиг $2 млн"!
Михаил Петров-Водкин
Ещё бы иностранные лекарства запретить, чтобы не поддерживать вражеский бизнес. Хотя и сами перестанут их покупать по мере быстрого роста цен на них и собственного обнищания.
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