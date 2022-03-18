Петербургских журналистов выпустили из автозака после того, как у «Юбилейного» закончился флешмоб

Как рассказал «Фонтанке» руководитель фотослужбы петербургского «Коммерсанта» Александр Коряков, вместе с коллегами — журналистами «Новой газеты» Алексеем Душутиным, MR7 Андреем Шведом и издания «Сота» Никой Самусик — около 15:40 им сказали просто пройти на выход из автозака без объяснения причины как задержания, так и обретения свободы.
По удивительному стечению обстоятельств, к этому моменту закончился и флешмоб у СК «Юбилейный».
«Фонтанка» писала о задержании коллег у спортивного комплекса, где проходят мероприятия, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к России.