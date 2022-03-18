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Петербургских журналистов выпустили из автозака после того, как у «Юбилейного» закончился флешмоб

Четверых журналистов около часа продержали в полицейском автобусе у спортивного комплекса «Юбилейный».

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Как рассказал «Фонтанке» руководитель фотослужбы петербургского «Коммерсанта» Александр Коряков, вместе с коллегами — журналистами «Новой газеты» Алексеем Душутиным, MR7 Андреем Шведом и издания «Сота» Никой Самусик — около 15:40 им сказали просто пройти на выход из автозака без объяснения причины как задержания, так и обретения свободы.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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По удивительному стечению обстоятельств, к этому моменту закончился и флешмоб у СК «Юбилейный».

«Фонтанка» писала о задержании коллег у спортивного комплекса, где проходят мероприятия, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к России.

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Комментарии (4)

Kot Piter
По поводу флешмоба:
Если проводили бы что-то хорошее, то причин задерживать не было!
Hmyr’
И когда я успел прозевать, что страна превратилась в Северную Корею, Китай и Туркменистан вместе взятые?
Hmyr’
Кому в итоге менты служат-то?
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