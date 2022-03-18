Журналистов петербургских изданий задержали перед СК «Юбилейный», где проходит празднование годовщины крымских событий

Как рассказал «Фонтанке» начальник фотослужбы петербургского «Коммерсанта» Александр Коряков, во время работы у СК к нему подошли сотрудники полиции и препроводили его в автобус для доставляемых лиц. В нем на этот момент было еще трое журналистов — Ника Самусик из издания «Сота», Алексей Душутин из «Новой газеты» и Андрей Швец из МR-7.
В этот же автобус подсадили трех задержанных, но вскоре увели оттуда.
К журналистам подходили сотрудники полиции, которые спрашивали о цели их работы на мероприятии и уточняли, будут ли они официально давать объяснения.
Как сообщали ранее городские власти, 18 марта в Петербурге проходят мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения России и Крыма. В спорткомплексе «Юбилейный» состоится большой концерт с участием Зары, Валерии, Александра Буйнова, Григория Чернецова и группы «Марсель». Перед этим там прошел флешмоб.