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Журналистов петербургских изданий задержали перед СК «Юбилейный», где проходит празднование годовщины крымских событий

По данным «Фонтанки», в автозаке неподалеку от ДС «Юбилейный» перед концертом и акцией в честь присоединения Крыма 18 марта оказались фотокорреспондент петербургского «Коммерсанта» Александр Коряков, журналисты «Новой газеты» Алексей Душутин, MR7 Андрей Швед и издания «Сота» Ника Самусик.

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Как рассказал «Фонтанке» начальник фотослужбы петербургского «Коммерсанта» Александр Коряков, во время работы у СК к нему подошли сотрудники полиции и препроводили его в автобус для доставляемых лиц. В нем на этот момент было еще трое журналистов — Ника Самусик из издания «Сота», Алексей Душутин из «Новой газеты» и Андрей Швец из МR-7.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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В этот же автобус подсадили трех задержанных, но вскоре увели оттуда.

К журналистам подходили сотрудники полиции, которые спрашивали о цели их работы на мероприятии и уточняли, будут ли они официально давать объяснения.

Как сообщали ранее городские власти, 18 марта в Петербурге проходят мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения России и Крыма. В спорткомплексе «Юбилейный» состоится большой концерт с участием Зары, Валерии, Александра Буйнова, Григория Чернецова и группы «Марсель». Перед этим там прошел флешмоб.

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Комментарии (33)

266191188
Выслать в Польшу. В хейропе прислуга нужна всегда..
Observer_5e4cf78342f21
Полиция выслушивается на 300 процентов, чтобы только на Украину не попасть, продемонстрировать здесь свою рпботу
266197170
Ах вот что это за сумасшествие.. Я-то думаю, что это все каналы ТВ какой-то порнографией забиты вместо обычных программ.
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