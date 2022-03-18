Яйца в России могут подорожать: их выпуск сильно зависит от импорта

Птицефабрики начали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, их стоимость в рознице уже увеличилась на
По данным «Коммерсанта», на заседании совета директоров Росптицесоюза 14 марта представители крупных компаний отрасли решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Гендиректор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков аргументировал изменение тем, что за последние дни себестоимость выросла на
При этом РИА Новости передаёт, что Росптицесоюз опроверг рекомендацию о повышении цен на яйца для розницы и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания.
«Фонтанка» писала, что россияне начали скупать презервативы, премиальные украшения и антидепрессанты в ожидании роста цен на эти товары или их дефицита. Ранее эксперты также сообщали, что из-за западных санкций памперсы, средства женской гигиены и бытовая химия в России могут подорожать на