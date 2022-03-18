Яйца в России могут подорожать: их выпуск сильно зависит от импорта

Птицефабрики начали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, их стоимость в рознице уже увеличилась на 25 % , пишет «Коммерсантъ» 18 марта. Участники рынка ожидают рост цен еще на 15– 40 % , так как выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта и курса валют: в структуре себестоимости яйца импорт достигает 30 % .



По данным «Коммерсанта», на заседании совета директоров Росптицесоюза 14 марта представители крупных компаний отрасли решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Гендиректор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков аргументировал изменение тем, что за последние дни себестоимость выросла на 10 % . О планах увеличить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявил и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов. В Минсельхозе изданию подтвердили, что птицеводческая отрасль на данный момент работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». X5 Group сообщила, что некоторые ретейлеры уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца.

