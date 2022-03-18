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Яйца в России могут подорожать: их выпуск сильно зависит от импорта

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Птицефабрики начали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, их стоимость в рознице уже увеличилась на 25 %, пишет «Коммерсантъ» 18 марта. Участники рынка ожидают рост цен еще на 15–40 %, так как выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта и курса валют: в структуре себестоимости яйца импорт достигает 30 %.

По данным «Коммерсанта», на заседании совета директоров Росптицесоюза 14 марта представители крупных компаний отрасли решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Гендиректор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков аргументировал изменение тем, что за последние дни себестоимость выросла на 10 %. О планах увеличить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявил и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов. В Минсельхозе изданию подтвердили, что птицеводческая отрасль на данный момент работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». X5 Group сообщила, что некоторые ретейлеры уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца.

При этом РИА Новости передаёт, что Росптицесоюз опроверг рекомендацию о повышении цен на яйца для розницы и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания.

«Фонтанка» писала, что россияне начали скупать презервативы, премиальные украшения и антидепрессанты в ожидании роста цен на эти товары или их дефицита. Ранее эксперты также сообщали, что из-за западных санкций памперсы, средства женской гигиены и бытовая химия в России могут подорожать на 30–70 %.

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Комментарии (31)

shutnik78
у нас в стране всё сильно от импорта зависит, даже лес вывозить за бугор...
SERGEY111
Мужики - поаккуратней теперь в арках , подворотнях и подъездах особенно в темное время суток .
altnec
Брэнд "Фабержэ" возвращается в Россию. К своим истокам.
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