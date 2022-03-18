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Штрафы для россиян за просрочку безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе отменили

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Египет временно отменил штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом 18 марта сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале со ссылкой на египетского министра туризма.

«С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» — пишет Догузова.

Он также отметила, что Ростуризм продолжает содействие туроператорам в вопросе возвращения туристов в Россию.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемах тысяч россиян, застрявших за границей, в том числе в Шарм-эш-Шейхе. Вывозные коридоры — в процессе согласования.

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Комментарии (1)

267188598
Респект Египту!!! А эти наши зачем в такое время туда попёрлись? Нечего их за счёт бюджета вывозить. Пусть свои деньги за вывоз платят, в следующий раз - умнее будут…
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