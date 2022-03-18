Штрафы для россиян за просрочку безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе отменили

Египет временно отменил штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом 18 марта сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале со ссылкой на египетского министра туризма.
«С учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов мне поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» — пишет Догузова.
Он также отметила, что Ростуризм продолжает содействие туроператорам в вопросе возвращения туристов в Россию.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемах тысяч россиян, застрявших за границей, в том числе в Шарм-эш-Шейхе. Вывозные коридоры — в процессе согласования.