После нокаута на самой пьяной улице Петербурга задержан сибиряк

Жителя Кудрово задержали ночью на Думской улице через несколько часов после рокового удара, который отправил на больничную койку мужчину.



Драка в центре Петербурга не остановила гулянье на Думской улице компании, в которую входил мужчина, сваливший с ног 33-летнего жителя Красногвардейского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 марта. Оперативники уголовного розыска Центрального района около двух ночи у бара в доме 9 задержали подозреваемого 20-летнего мужчину, который приехал из Красноярска, а теперь снимает квартиру в Кудрово.

