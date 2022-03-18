После нокаута на самой пьяной улице Петербурга задержан сибиряк

Жителя Кудрово задержали ночью на Думской улице через несколько часов после рокового удара, который отправил на больничную койку мужчину.
Драка в центре Петербурга не остановила гулянье на Думской улице компании, в которую входил мужчина, сваливший с ног 33-летнего жителя Красногвардейского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 марта. Оперативники уголовного розыска Центрального района около двух ночи у бара в доме 9 задержали подозреваемого 20-летнего мужчину, который приехал из Красноярска, а теперь снимает квартиру в Кудрово.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«Фонтанка» писала, что мужчину с окровавленной головой нашли у дома 1 по Думской улице около десяти вечера 15 марта. В крайне тяжелом состоянии его увезли в больницу. После того, как подняли записи с камер наблюдения, увидели, как неизвестный наносит один удар в голову пострадавшего, после чего тот падает на асфальт.