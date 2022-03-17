В Петербурге арестовали предполагаемого лидера финансовой пирамиды, похитившей у пайщиков 18,5 млн рублей

Смольнинский райсуд Петербурга заключил под стражу Юрия Павленко, которого следствие считает одним из организаторов «финансовой пирамиды». Мужчина полностью признал вину, будучи допрошенным как подозреваемый, и останется под арестом до 14 мая.



Обвинение Павленко не предъявляли, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, он руководил участниками группировки, давал им указания и распределял похищенные средства.



Как писала «Фонтанка», в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний председатель правления КПО «Юнион Финанс», 38-летний председатель правления, 36-летний бывший председатель правления и 42-летняя гендиректор фирмы, которая оказывала КПО бухгалтерские услуги. По предварительным данным следствия, они похитили у сотен пайщиков 18,5 миллионов рублей.

