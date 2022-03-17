FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге арестовали предполагаемого лидера финансовой пирамиды, похитившей у пайщиков 18,5 млн рублей

2
Печать

Смольнинский райсуд Петербурга заключил под стражу Юрия Павленко, которого следствие считает одним из организаторов «финансовой пирамиды». Мужчина полностью признал вину, будучи допрошенным как подозреваемый, и останется под арестом до 14 мая.

Обвинение Павленко не предъявляли, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, он руководил участниками группировки, давал им указания и распределял похищенные средства.

Как писала «Фонтанка», в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний председатель правления КПО «Юнион Финанс», 38-летний председатель правления, 36-летний бывший председатель правления и 42-летняя гендиректор фирмы, которая оказывала КПО бухгалтерские услуги. По предварительным данным следствия, они похитили у сотен пайщиков 18,5 миллионов рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Danik
Позорники! 18 млнов и сели в то время, как люди млрдами воруют и ничего.
При чем местами млрдами долларей и евро! Вон Абрамович на Челси 2.5 млрда фунтов потратил или более и нормально. Лондон, особняк, яхты, ...
maarks1909
нажился то вот, теперь и Там в Московии долляры считать стали
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний