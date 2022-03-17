Финансовая пирамида под видом кооператива в Петербурге стоила сотням пайщиков 18 млн рублей

Им пришлось держать ответ за жалобы пайщиков, которые передавали свои средства кооперативу с 2015 года на развитие ряда бизнес-проектов, но проценты получали либо в неполном объеме, либо не получали вовсе.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний председатель правления, 38-летний председатель правления КПО, 36-летний бывший председатель правления КПЛ и 42-летняя гендиректор фирмы, которая оказывала КПО бухгалтерские услуги, стало известно «Фонтанке» 17 марта.

Дело по заявлениям участников КПО возбудили еще осенью 2021 года, но на задержание фигурантов вышли только сейчас, когда смогли собрать доказательства о хищении у сотен пайщиков 18,5 млн рублей.

Все четверо задержаны пока в порядке статье 91 УПК — на двое суток, после того как у них прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.