FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Финансовая пирамида под видом кооператива в Петербурге стоила сотням пайщиков 18 млн рублей

0
Печать

Сумма потерь пайщиков КПО «Юнион Финанс», о задержании руководства которой сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, составила 18,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний председатель правления, 38-летний председатель правления КПО, 36-летний бывший председатель правления КПЛ и 42-летняя гендиректор фирмы, которая оказывала КПО бухгалтерские услуги, стало известно «Фонтанке» 17 марта.

Им пришлось держать ответ за жалобы пайщиков, которые передавали свои средства кооперативу с 2015 года на развитие ряда бизнес-проектов, но проценты получали либо в неполном объеме, либо не получали вовсе.

Дело по заявлениям участников КПО возбудили еще осенью 2021 года, но на задержание фигурантов вышли только сейчас, когда смогли собрать доказательства о хищении у сотен пайщиков 18,5 млн рублей.

Все четверо задержаны пока в порядке статье 91 УПК — на двое суток, после того как у них прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний