Финансовая пирамида под видом кооператива в Петербурге стоила сотням пайщиков 18 млн рублей

Сумма потерь пайщиков КПО «Юнион Финанс», о задержании руководства которой сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, составила 18,5 млн рублей.
В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний председатель правления, 38-летний председатель правления КПО, 36-летний бывший председатель правления КПЛ и 42-летняя гендиректор фирмы, которая оказывала КПО бухгалтерские услуги, стало известно «Фонтанке» 17 марта.
Им пришлось держать ответ за жалобы пайщиков, которые передавали свои средства кооперативу с 2015 года на развитие ряда бизнес-проектов, но проценты получали либо в неполном объеме, либо не получали вовсе.
Дело по заявлениям участников КПО возбудили еще осенью 2021 года, но на задержание фигурантов вышли только сейчас, когда смогли собрать доказательства о хищении у сотен пайщиков 18,5 млн рублей.
Все четверо задержаны пока в порядке статье 91 УПК — на двое суток, после того как у них прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.