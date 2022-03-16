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В Петербурге задержали четырех руководителей организации, которая шесть лет вовлекала людей в финансовую пирамиду

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Петербургские оперативники задержали четырех руководителей кооператива, которые в течение шести лет брали деньги у граждан с обещанием через год выплатить бонусы до 18 процентов. Пайщики вносили средства, будучи уверенными, что они пойдут на развитие ряда бизнес-проектов, однако в действительности тем самым поддерживали работу финансовой пирамиды.

«Заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады. Количество обманутых граждан исчисляется сотнями», — рассказала 16 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи регионального главка МВД объединили в одно производство более 20 уголовных дел по четвертой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Полицейские провели обыски в офисах кооператива и забрали с собой финансовую документацию, печати юридических лиц и другие предметы. Решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемым злоумышленникам.

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Комментарии (4)

Денеб
Да у нас всё государство - одна большая финансовая пирамида.....
Local
Оперативно сработали,как ленивцы из "Зверополиса".
07A
Сотрудники полиции молодцы!
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