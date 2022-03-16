В Петербурге задержали четырех руководителей организации, которая шесть лет вовлекала людей в финансовую пирамиду

Петербургские оперативники задержали четырех руководителей кооператива, которые в течение шести лет брали деньги у граждан с обещанием через год выплатить бонусы до 18 процентов. Пайщики вносили средства, будучи уверенными, что они пойдут на развитие ряда бизнес-проектов, однако в действительности тем самым поддерживали работу финансовой пирамиды.

«Заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов. В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады. Количество обманутых граждан исчисляется сотнями», — рассказала 16 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.