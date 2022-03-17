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В Москве запускают беспилотные такси от «Яндекса»

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«Яндекс» совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Как сообщает 17 марта пресс-служба министерства, правительство подписало соответствующее постановление.

Через 20 дней с даты издания постановления можно будет использовать беспилотные такси в двух режимах: с водителем-испытателем — на сиденье справа от водителя — и без него. Во втором случае для удаленной поддержки может подключиться оператор.

В рамках эксперимента беспилотники испытают в Ясенево. Вызвать такси можно будет через «Яндекс Go», стоимость поездки не будет отличаться от обычной, добавляют в компании. Отмечается, что проекты разработаны на площадках Сколково и АНО «Цифровая экономика».

«При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории Сириус», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

О планах испытаний беспилотных такси в Ясенево «Яндекс» сообщал еще осенью прошлого года.

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Комментарии (3)

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А почему не развивают такси с телеуправлением? Ведь у нас достаточно много людей с протезами без ног. Тем самым они могли бы управлять такси в сложной ситуации, сидя дома.
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