В Москве запускают беспилотные такси от «Яндекса»

«Яндекс» совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Как сообщает 17 марта пресс-служба министерства, правительство подписало соответствующее постановление.
Через 20 дней с даты издания постановления можно будет использовать беспилотные такси в двух режимах: с водителем-испытателем — на сиденье справа от водителя — и без него. Во втором случае для удаленной поддержки может подключиться оператор.
В рамках эксперимента беспилотники испытают в Ясенево. Вызвать такси можно будет через «Яндекс Go», стоимость поездки не будет отличаться от обычной, добавляют в компании. Отмечается, что проекты разработаны на площадках Сколково и АНО «Цифровая экономика».
«При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории Сириус», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
О планах испытаний беспилотных такси в Ясенево «Яндекс» сообщал еще осенью прошлого года.