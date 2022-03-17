В Москве запускают беспилотные такси от «Яндекса»

«Яндекс» совместно с Минэкономразвития запустит в Москве беспилотные такси. Как сообщает 17 марта пресс-служба министерства, правительство подписало соответствующее постановление.

Через 20 дней с даты издания постановления можно будет использовать беспилотные такси в двух режимах: с водителем-испытателем — на сиденье справа от водителя — и без него. Во втором случае для удаленной поддержки может подключиться оператор.



В рамках эксперимента беспилотники испытают в Ясенево. Вызвать такси можно будет через «Яндекс Go», стоимость поездки не будет отличаться от обычной, добавляют в компании. Отмечается, что проекты разработаны на площадках Сколково и АНО «Цифровая экономика».

