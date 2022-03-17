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В Невском районе завершили ремонт, который сказался на отоплении почти 300 жилых домов

Теплоэнергетики завершили в Невском районе Петербурга ремонт магистрали, из-за которого было ограничено отопление почти 300 жилых домов. Об этом 17 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

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Работы шли со вчерашнего дня у дома 261 по проспекту Обуховской Обороны. Специалисты обновили 3,5 метра теплосети диаметром 700 миллиметров.

«По состоянию на 19:50 17 марта, теплоснабжение абонентов восстановлено до границ балансовой принадлежности (до ввода в дом). Если в вашем доме нет отопления, рекомендуем обратиться в управляющую компанию», — заявили в «ТЭК».

Накануне на холодные батареи «Фонтанке» жаловалась жительница улицы Бабушкина. Сообщалось, что было ограничено теплоснабжение 371 здания, в том числе 299 жилых домов.

В рамках инвестпрограммы на 2021–2023 годы за счёт бюджета предполагается заменить 1400 метров трубопроводов от ТЭЦ до 1-го Рабфаковского переулка и проспекта Обуховской Обороны, 269/2. Теплоэнергетики отмечают, что магистраль сильно изношена, за последние пять лет её чинили 17 раз.

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Комментарии (1)

274508028
Три дня без горячей воды и отопления. Кормили завтраками о включении. То сегодня в 8 утра, то в 16 часов, потом в 19 часов. А сейчас говорят завтра, в какое время "не знают". Поэтому что они там сделали известно только им самим)))
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