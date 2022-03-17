В Невском районе завершили ремонт, который сказался на отоплении почти 300 жилых домов

Работы шли со вчерашнего дня у дома 261 по проспекту Обуховской Обороны. Специалисты обновили 3,5 метра теплосети диаметром 700 миллиметров.



«По состоянию на 19:50 17 марта, теплоснабжение абонентов восстановлено до границ балансовой принадлежности (до ввода в дом). Если в вашем доме нет отопления, рекомендуем обратиться в управляющую компанию», — заявили в «ТЭК».



Накануне на холодные батареи «Фонтанке» жаловалась жительница улицы Бабушкина. Сообщалось, что было ограничено теплоснабжение 371 здания, в том числе 299 жилых домов.

