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В Невском районе почти 300 жилых домов ждут ремонта ветхой трубы

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Изношенный участок трубы латают в Невском районе Петербурга 16 марта. Горячую воду обеспечивают по резервной схеме, но читатели «Фонтанки» сетуют, что закаляются второй день.

О коммунальных трудностях рассказала жительница дома № 82 по улице Бабушкина. По её словам, с холодными батареями и водой живут вторые сутки. На портале «Наш Санкт-Петербург» ждёт рассмотрения жалоба на отсутствие горячей воды в корпусе № 2А от 15 марта и аналогичная заявка от жильцов корпуса № 3 от 16 марта. Обе двадцатиэтажки находятся под управлением ООО «ИПС-УН».

В ГУП «ТЭК» сообщили, что на изношенном участке тепломагистрали, которая находится на реконструкции, произошёл дефект. Ремонт начали на проспекте Обуховской Обороны, 261, в среду, через полчаса после полудня.

Норматив отводит на устранение проблем трубы диаметром 700 мм двадцать часов, справиться постараются раньше. По состоянию на 20:30 специалисты уже занимались сваркой.

«Теплоснабжение 371 здания, в том числе 299 жилых домов ограничено. Отопление 45 зданий, в том числе 20 детских садов, 8 лечебных учреждений и 17 учебных поставлено на проток. Горячее водоснабжение сохранено по резервной схеме», — уточняют в ТЭК.

В рамках инвестпрограммы на 2021–2023 годы за счёт бюджета предполагается заменить 1400 метров трубопроводов от ТЭЦ до 1-го Рабфаковского переулка и проспекта Обуховской Обороны, 269/2. Теплоэнергетики отмечают, что магистраль сильно изношена, за последние пять лет её чинили 17 раз.

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Комментарии (3)

Главный спец по технике консервации
Не выдержала труба Величия России..
Ник Приносящий Счастье
Жильцы, установившие единожды газовую котельную в подвале или на крыше многоэтажного дома, отмечают реальное снижение расходов на оплату коммунальных услуг. Также они гораздо реже сталкиваются с необходимостью частого обслуживания систем: их ремонтом, монтажом и реконструкцией. Современные коммуникации отличаются высоким качеством и долговечностью.
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