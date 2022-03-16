В Невском районе почти 300 жилых домов ждут ремонта ветхой трубы

Изношенный участок трубы латают в Невском районе Петербурга 16 марта. Горячую воду обеспечивают по резервной схеме, но читатели «Фонтанки» сетуют, что закаляются второй день.



О коммунальных трудностях рассказала жительница дома № 82 по улице Бабушкина. По её словам, с холодными батареями и водой живут вторые сутки. На портале «Наш Санкт-Петербург» ждёт рассмотрения жалоба на отсутствие горячей воды в корпусе № 2А от 15 марта и аналогичная заявка от жильцов корпуса № 3 от 16 марта. Обе двадцатиэтажки находятся под управлением ООО «ИПС-УН».

