В Невском районе почти 300 жилых домов ждут ремонта ветхой трубы

Изношенный участок трубы латают в Невском районе Петербурга 16 марта. Горячую воду обеспечивают по резервной схеме, но читатели «Фонтанки» сетуют, что закаляются второй день.
О коммунальных трудностях рассказала жительница дома № 82 по улице Бабушкина. По её словам, с холодными батареями и водой живут вторые сутки. На портале «Наш Санкт-Петербург» ждёт рассмотрения жалоба на отсутствие горячей воды в корпусе № 2А от 15 марта и аналогичная заявка от жильцов корпуса № 3 от 16 марта. Обе двадцатиэтажки находятся под управлением ООО «ИПС-УН».
В ГУП «ТЭК» сообщили, что на изношенном участке тепломагистрали, которая находится на реконструкции, произошёл дефект. Ремонт начали на проспекте Обуховской Обороны, 261, в среду, через полчаса после полудня.
Норматив отводит на устранение проблем трубы диаметром 700 мм двадцать часов, справиться постараются раньше. По состоянию на 20:30 специалисты уже занимались сваркой.
«Теплоснабжение 371 здания, в том числе 299 жилых домов ограничено. Отопление 45 зданий, в том числе 20 детских садов, 8 лечебных учреждений и 17 учебных поставлено на проток. Горячее водоснабжение сохранено по резервной схеме», — уточняют в ТЭК.