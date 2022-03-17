Фигуранта дела о финансовой пирамиде арестовали в Петербурге на два месяца

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год Бескоровайный вместе с четырьмя соучастниками и другими лицами из числа руководства и сотрудников КПО «Юнион Финанс» организовали ОПГ. Злоумышленники убеждали граждан становиться пайщиками кооператива и делать взносы, обещая доход в размере 12,62% до 18,0% годовых. Деньги возвращать никто не собирался. За все время мошенникам удалось собрать больше 18,5 млн рублей.

Смольнинский райсуд Петербурга заключил под стражу Алексея Бескоровайного, подозреваемого в мошенничестве. Об этом 17 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обвинение Бескоровайному не предъявлялось, вину он не признал и от дачи показаний отказался. Следствие считает его одним из активных участников группировки. Мужчина и его адвокат просили домашний арест, но суд отправил подозреваемого в СИЗО до 14 мая.



«Фонтанка» писала, что дело по заявлениям участников КПО возбудили еще осенью 2021 года, но на задержание фигурантов вышли только сейчас, когда смогли собрать доказательства о хищении у сотен пайщиков 18,5 млн рублей.