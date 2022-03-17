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Магазины Nike продолжают работу в России, но увеличили цены

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Магазины Nike, Street Beat, The North Face продолжают свою работу в России. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-владельца Inventive Retail Group.

«На сегодняшний день магазины группы компаний Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, The North Face) продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», — сказано в заявлении.

В IRG отметили, что за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, при этом изменение цен не отпугивало покупателей. В компании также рассказали об увеличении количества обращений от различных производителей одежды и обуви с предложениями сотрудничества.

В начале марта Nike перестали принимать онлайн-заказы из России. Там опасались, что заграничные товары не дойдут до покупателей.

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Комментарии (5)

265055770
А Найк уже перестал писать имя Аллаха на подошве?
K_Lutsky
Найки оставайтесь. Пока в России нормальной спортивной экипировки для бега не придумали. Бегунам надо в чем-то бегать. А найки умеют делать беговую обувь. И не только обувь)
Главный спец по технике консервации
"Динамо" - наше всё! Бойкот найку!
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