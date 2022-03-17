Магазины Nike продолжают работу в России, но увеличили цены

Магазины Nike, Street Beat, The North Face продолжают свою работу в России. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-владельца Inventive Retail Group.



«На сегодняшний день магазины группы компаний Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, The North Face) продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», — сказано в заявлении.



В IRG отметили, что за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, при этом изменение цен не отпугивало покупателей. В компании также рассказали об увеличении количества обращений от различных производителей одежды и обуви с предложениями сотрудничества.

