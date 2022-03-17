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В Ленобласти арестовали женщину, которая дала детям транквилизатор, чтобы успокоить

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Фото: 47news.ru
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Жительницу Волосовского района Ленобласти, которая дала своим детям транквилизатор, арестовали на два месяца. Об этом 17 марта сообщает 47news со ссылкой на районный суд.

Два дня назад из ее квартиры в поселке Бегуницы госпитализировали троих детей — мальчиков 3, 6 и 9 лет. Их увезли в состоянии средней тяжести из-за отравления таблетками седативного действия.

По предварительной информации, 39-летняя мать рассказала, что дала детям по таблетке транквилизатора, потому что устала от шума.

47news.ru

Как писала «Фонтанка», женщина одна воспитывает четверых детей. В начале марта её уже привлекали к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». На этот раз в отношении неё возбудили уголовное дело по статье об истязании.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (2)

Мillemelle
надеюсь пятого не родит...
Otkating
- Человеку, "потерявшему" в концертном зале "Минск" золотые часы с бриллиантами, сообщаем.. пол-восьмого!
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