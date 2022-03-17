В Ленобласти арестовали женщину, которая дала детям транквилизатор, чтобы успокоить

Жительницу Волосовского района Ленобласти, которая дала своим детям транквилизатор, арестовали на два месяца. Об этом 17 марта сообщает 47news со ссылкой на районный суд.
Два дня назад из ее квартиры в поселке Бегуницы госпитализировали троих детей — мальчиков 3, 6 и 9 лет. Их увезли в состоянии средней тяжести из-за отравления таблетками седативного действия.
По предварительной информации, 39-летняя мать рассказала, что дала детям по таблетке транквилизатора, потому что устала от шума.
47news.ru
Как писала «Фонтанка», женщина одна воспитывает четверых детей. В начале марта её уже привлекали к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». На этот раз в отношении неё возбудили уголовное дело по статье об истязании.