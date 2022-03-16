Трех мальчиков увезла скорая из квартиры в Ленобласти после того, как уставшая мать дала им транквилизатор, чтобы выспаться

Скорую в квартиру дома в поселке Бегуницы вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. Врачи приняли решение экстренно госпитализировать трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии после отравления. Также в стационар увезли двух его братьев — 9-летнего школьника и 6-летнего воспитанника детского сада. Их состояние специалисты оценили как средней тяжести.
Из Волосовской ЦРБ о трех пациентах сообщили в полицию, а уж оттуда пришли с вопросами к матери детей — 39-летней местной жительнице. По предварительной информации, она рассказала, что около пяти утра так устала от шума, который создавали мальчики, что дала им по таблетке транквилизатора.
Женщина одна воспитывает четырех детей, но не справляется. В начале марта её уже привлекали к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
На этот раз в отношении неё возбудили уголовное дело по статье об истязании и поместили в изолятор временного содержания. Судьбу детей решит опека.