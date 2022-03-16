Трех мальчиков увезла скорая из квартиры в Ленобласти после того, как уставшая мать дала им транквилизатор, чтобы выспаться

Скорую в квартиру дома в поселке Бегуницы вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. Врачи приняли решение экстренно госпитализировать трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии после отравления. Также в стационар увезли двух его братьев — 9-летнего школьника и 6-летнего воспитанника детского сада. Их состояние специалисты оценили как средней тяжести.



Из Волосовской ЦРБ о трех пациентах сообщили в полицию, а уж оттуда пришли с вопросами к матери детей — 39-летней местной жительнице. По предварительной информации, она рассказала, что около пяти утра так устала от шума, который создавали мальчики, что дала им по таблетке транквилизатора.

