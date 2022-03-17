Ленобласть смягчает антиковидные ограничения на день раньше Петербурга

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в антиковидное постановление и смягчил введенные в регионе ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.



С 17 марта отменяется ограничение числа участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий.



Детским лагерям разрешили работать в прежнем режиме по чек-листам. Кроме того, детям медиков будет компенсирована полная расчетная стоимость путевки в лагерь.



Как отмечает 47news, масочный режим новая редакция постановления не отменяет. В Петербурге он тоже остается обязательным, но с 18 марта рестораны, а также объекты досуга и развлечений города смогут работать в ночное время. Теперь по ночам разрешается и проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

