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Ленобласть смягчает антиковидные ограничения на день раньше Петербурга

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в антиковидное постановление и смягчил введенные в регионе ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

С 17 марта отменяется ограничение числа участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий.

Детским лагерям разрешили работать в прежнем режиме по чек-листам. Кроме того, детям медиков будет компенсирована полная расчетная стоимость путевки в лагерь.

Как отмечает 47news, масочный режим новая редакция постановления не отменяет. В Петербурге он тоже остается обязательным, но с 18 марта рестораны, а также объекты досуга и развлечений города смогут работать в ночное время. Теперь по ночам разрешается и проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

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Комментарии (2)

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