Эрдоган заявил Путину, что готов организовать его встречу с Зеленским в Стамбуле или Анкаре

Президент РФ Владимир Путин 17 марта обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине.



«Для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять президентов Путина и Зеленского в Стамбуле или Анкаре», — сообщила канцелярия президента Турции.



В Кремле рассказали, что Путин проинформировал Эрдогана о ходе российско-украинских переговоров и обсудил с ним «различные аспекты» спецоперации.

