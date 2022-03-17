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Эрдоган заявил Путину, что готов организовать его встречу с Зеленским в Стамбуле или Анкаре

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Президент РФ Владимир Путин 17 марта обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине.

«Для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять президентов Путина и Зеленского в Стамбуле или Анкаре», — сообщила канцелярия президента Турции.

В Кремле рассказали, что Путин проинформировал Эрдогана о ходе российско-украинских переговоров и обсудил с ним «различные аспекты» спецоперации.

Кроме того, стороны позитивно оценили итоги недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться «в ближайшие недели», когда завершится работа над мирным соглашением.

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