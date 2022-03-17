В Киеве назвали сроки возможной встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших недель, когда завершится работа над мирным соглашением. Об этом заявил советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Wirtualna Polska, опубликованном 17 марта.



По его словам, пока что российская и украинская делегации остаются на своих позициях, «согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель».



«Как только работа над договором будет завершена, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели. Впрочем, место для нас не имеет значения. Может быть любое, кроме России», — сказал Подоляк.

