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В Киеве назвали сроки возможной встречи Путина и Зеленского

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Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших недель, когда завершится работа над мирным соглашением. Об этом заявил советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк в интервью порталу Wirtualna Polska, опубликованном 17 марта.

По его словам, пока что российская и украинская делегации остаются на своих позициях, «согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель».

«Как только работа над договором будет завершена, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели. Впрочем, место для нас не имеет значения. Может быть любое, кроме России», — сказал Подоляк.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил встречу Путина и Зеленского, однако подчеркнул, что ее целью должна быть «фиксация достигнутых договоренностей и пониманий».

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