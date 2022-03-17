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Попросивший политубежища в Белоруссии польский военный Чечко найден мертвым

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Сбежавший из Польши в Белоруссию солдат Эмиль Чечко найден мертвым в Минске. Об этом 17 марта сообщается в заявлении Следственного комитета республики.

В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия и изымают важные для следствия предметы.

В декабре прошлого года Чечко перешел польско-белорусскую границу. Он запросил политического убежища. Поляк рассказал о плохом обращении пограничников своей страны с беженцами. Польская генпрокуратура обвинила Чечко в дезертирстве.

Кризис беженцев обострился 8 ноября прошлого года, когда караван мигрантов двинулся к белорусско-польской границе. Польша и Литва стянули к границе войска.

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