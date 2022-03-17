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Центробанк существенно снизил официальные курсы евро и доллара

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ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 18 марта.

Официальный курс единой европейской валюты опустился с 118,8 до 115,9 рубля. Это следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Доллар, в свою очередь, упал с 108,05 до 104,8 рубля.

Российская национальная валюта начала укрепление сегодня с открытия торгов на бирже.

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Комментарии (6)

Sonata
Наверное, не за горами тот день, когда доллар официально будет стоить 6 рублей. Или около того. Купить его в банке ни за 6 рублей, ни за 6000 нельзя, а продать обязан.
VKuser536714471
даешь сахрный песок в наличии и не только для запутенцев
Фомальгаут
Жить стало лучше? Жить стало веселее?
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