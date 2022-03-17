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Рубль начал укрепляться на бирже

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Российская валюта укрепилась на бирже по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов на МФБ 17 марта биржевой курс евро упал почти на три рубля, до 115,5.

Американская валюта, в свою очередь, также потеряла почти 3 рубля. За доллар сегодня дают 105 рублей.

Нефть марки Brent держится около отметки в 100 долларов за баррель.

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Комментарии (6)

Главный спец по технике консервации
А ведь действительно вукрепился! На алишке бакс всего 144 рубля стоит.
265056402
да толку-то. Цены как с потолка рисуют - в 2 раза перерисовали и сидят ждут профита
161563662
На долго .....
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