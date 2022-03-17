Рубль начал укрепляться на бирже

Российская валюта укрепилась на бирже по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов на МФБ 17 марта биржевой курс евро упал почти на три рубля, до 115,5.

Американская валюта, в свою очередь, также потеряла почти 3 рубля. За доллар сегодня дают 105 рублей.

Нефть марки Brent держится около отметки в 100 долларов за баррель.