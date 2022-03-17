Оптовая цена бензина на бирже выросла на 5–6% всего за один день. Розница пока не реагирует на это

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 заметно подорожал на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже 17 марта. Цены таким образом, почти полностью отыгрывают предыдущее почти двухнедельное падение.

Региональный индекс топлива марки Аи-92 с поставкой в Петербурге за 17 марта подскочила сразу на 5,43% до 50 897 рублей за тонну. В пересчете на литры это 38,4 рубля. Бензин Аи-95 подорожал еще больше — на 6,91%, и теперь стоит 54 217 рублей за тонну или 40,9 рубля за литр.

Дизельное топливо тоже поднимается в цене, но чуть медленнее. Стоимость летнего дизтоплива подорожала на 2,34% до 55 200 рублей за тонну, межсезонного — на 1,75% до 54 075 рублей, а зимнего — на 1,70% до 55 297 рублей.



До этого «Фонтанка» писала о том, что начиная с 24 февраля биржевые котировки на топливо в России упали за пару недель на 25%. Причиной резкого снижения ожидаемо стала неопределённость на рынке из-за внешней политики, санкций и нового экономического кризиса.

Уже тогда в ФАС видели предпосылки для снижения розничных цен на топливо. Для потребителей бензин действительно стал дешевле, но это едва ли кто-то заметил. Росстат сообщал, что потребительские цены на топливо с 5 по 11 марта снизились на 0,1%. Так, например, средняя цена марки Аи-92 в Петербурге по данным на 11 марта составляет 47,81 рублей за литр. Марки Аи-95 — 52,16 рублей.

Текущий рост цен на бирже связывают с наступлением весны и сезонным ростом спроса. Кроме того, правительство Китая повышает стоимость бензина и дизельного топлива внутри страны. Цена одной тонны бензина там с 18 марта должна вырасти на 750 юаней (около $119), а дизтоплива — на 720 юаней (около $114), что делает привлекательные перспективы для экспорта российского топлива.

