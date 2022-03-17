Суд арестовал обвиняемого в убийстве жителя Парголово и пытавшегося уничтожить следы огнём

По мнению следствия, вечером 6 марта Ганиев, находясь в квартире на Приозерском шоссе, повздорил с 69-летним пенсионером, напал на него сзади, накинул на шею ремень и задушил. После Ганиев убедился, что его оппонент не подает признаков жизни, поджёг мебель в квартире и ушёл. Тело собственника нашли на диване во время тушения пожара. Экспертиза показала, что умер мужчина не от огня или продуктов горения, а от асфиксии из-за сдавливания шеи.



15 марта Ганиева задержали в подсобке магазина в Юнтолово, на следующий день предъявили обвинение. Под стражей иностранец пробудет как минимум до 14 мая.

