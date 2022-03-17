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Суд арестовал обвиняемого в убийстве жителя Парголово и пытавшегося уничтожить следы огнём

Выборгский районный суд заключил под стражу 31-летнего гражданина Таджикистана Обиджона Ганиева. Как сообщает 17 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый в убийстве жителя Парголово не возражал против меры пресечения.

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По мнению следствия, вечером 6 марта Ганиев, находясь в квартире на Приозерском шоссе, повздорил с 69-летним пенсионером, напал на него сзади, накинул на шею ремень и задушил. После Ганиев убедился, что его оппонент не подает признаков жизни, поджёг мебель в квартире и ушёл. Тело собственника нашли на диване во время тушения пожара. Экспертиза показала, что умер мужчина не от огня или продуктов горения, а от асфиксии из-за сдавливания шеи.

15 марта Ганиева задержали в подсобке магазина в Юнтолово, на следующий день предъявили обвинение. Под стражей иностранец пробудет как минимум до 14 мая.

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Комментарии (1)

Maik5
"обвиняемый в убийстве жителя Парголово не возражал против меры пресечения" а мог возражать?
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