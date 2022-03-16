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Мужчина, сгоревший на диване в Парголово, перед пожаром был задушен ремнем

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Судмедэксперты исследовали тело мужчины, найденное на диване в сгоревшей квартире на Приозерском шоссе в Петербурге. Выяснилось, что погиб он не от отравления угарным газом и не от страшных ожогов, а от асфиксии. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.

Частично обгоревший труп 69-летнего пенсионера нашли в ночь на 7 марта. Огонь и дым замаскировали внешние признаки смерти, однако специалисты при изучении тела пришли к выводу, что мужчина был задушен какой-то петлей. С места происшествия были изъяты биоматериалы, отпечатки пальцев, одежда и компьютер. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Оперативники установили подозреваемого и задержали его 15 марта в подсобке магазина в Юнтолово. Убийство инкриминируют 31-летнему нелегалу из Таджикистана. По данным следствия, он в ходе внезапного конфликта набросил ремень на шею пенсионеру и задушил его. После положил тело на диван и поджег. Когда предмет мебели как следует разгорелся, молодой мужчина ушел.

Подозреваемый процессуально задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (1)

nikonian
Надо больше гастарбайтеров-душителей
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