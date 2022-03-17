Суд отменил запрет на продажу в России смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay

Арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете южнокорейской Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Об этом 17 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку арбитражных дел и московский офис представляющей интересы компании Hogan Lovells.



«Мы в полной мере удовлетворены решением апелляционной инстанции и тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», — заявили в фирме.

