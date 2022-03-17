Суд отменил запрет на продажу в России смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay

Арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете южнокорейской Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Об этом 17 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку арбитражных дел и московский офис представляющей интересы компании Hogan Lovells.
«Мы в полной мере удовлетворены решением апелляционной инстанции и тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», — заявили в фирме.
Напомним, в июле прошлого года арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA запретил ответчикам — Samsung Electronics и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» — использование продукции, которая включает в себя Samsung Pay, а также ее ввоз на территорию РФ, продажу, предложение к продаже и иное введение в оборот. Швейцарцы считают, что платежный сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение «Системы электронных платежей», охраняемое российским патентом. В октябре было опубликовано дополнительное решение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2016 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, а в России появился на следующий год. До санкций он был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в стране и уступал только Google Pay и Apple Pay.