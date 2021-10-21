Суд запретил Samsung продавать в России 61 модель смартфонов

Документ был опубликован в электронной картотеке арбитражных дел вечером 20 октября. С полным списком запрещенных моделей можно ознакомиться здесь. В нем содержатся устройства от выпущенной в 2016 году Samsung Galaxy A7 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.



Sqwin SA в феврале 2020 года потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Системы электронных платежей», охраняемое российским патентом. Суд встал на сторону швейцарцев и в июле 2021 года запретил ответчикам использовать, ввозить, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот продукцию, включающую Samsung Рау.

