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Суд запретил Samsung продавать в России 61 модель смартфонов

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить в РФ, предлагать к продаже, продавать и хранить 61 модель смартфонов Samsung, включая новейшую Samsung Galaxy Z Flip. Это следует из дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.

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Документ был опубликован в электронной картотеке арбитражных дел вечером 20 октября. С полным списком запрещенных моделей можно ознакомиться здесь. В нем содержатся устройства от выпущенной в 2016 году Samsung Galaxy A7 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Sqwin SA в феврале 2020 года потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Системы электронных платежей», охраняемое российским патентом. Суд встал на сторону швейцарцев и в июле 2021 года запретил ответчикам использовать, ввозить, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот продукцию, включающую Samsung Рау.

При этом в июльском судебном акте не приводились конкретные модели устройств. В августе истец ходатайствовал о неполном рассмотрении своих уточненных требований. В результате суд вынес дополнительное решение. До вступления в законную силу ответчики могут его обжаловать.

Сервис Samsung Pay работает в России с 2016 года. Платежным сервисом корейской корпорации пользуются 17 % россиян. Он занимает третье место после Google Pay (32 %) и Apple Pay — 30 %. По мнению экспертов, два других сервиса международных гигантов тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.

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Комментарии (18)

hal9000
Чёт мне каЭтся эти раскладушки не пойдут...это геморой их каждый раз открывать..и падать будут постоянно
SU LUX INN
"автором Изобретения значится Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии" - приятно, когда Мой соотечественник нагнул Корейцев!
Cвифт
Samsung отреагировал на запрет 61 модели своих смартфонов в России
Samsung не планирует изменений в операционной деятельности из-за решения суда Москвы
... «В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании», — подчеркнул представитель Samsung.
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