Сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России

Работу сервиса Samsung Pay в России могут запретить из-за патентного спора между корейской корпорацией Samsung и швейцарской компанией «Сквин СА», сообщает «Коммерсантъ» 30 июля со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.
Европейская компания считает, что ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd использовали их патент №2686003 на технологию электронных платежей без согласия.
Суд, изучив мнение экспертов, удовлетворил иск швейцарцев, «фактически запретив работу платежного сервиса». Ввозить в Россию устройства с поддержкой указанной технологии также нельзя.
Решение суда вступит в силу через 30 дней, если не будет обжаловано. Сейчас юристы Samsung изучают документы. Вероятно, что представители корейского гиганта оспорят патент «Сквин СА».
Напомним, сервис Samsung Pay работает в России с 2016 года. Согласно информации Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, платежным сервисом корейской корпорации пользуются 17% россиян. Он занимает третье место после Google Pay (32%) и Apple Pay — 30%.