FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
11
Печать

Сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России

Швейцарская компания «Сквин СА» обвинила корейскую корпорацию Samsung в незаконном использовании технологии электронных платежей. Российский суд, изучив мнение экспертов, встал на сторону европейской организации.

Работу сервиса Samsung Pay в России могут запретить из-за патентного спора между корейской корпорацией Samsung и швейцарской компанией «Сквин СА», сообщает «Коммерсантъ» 30 июля со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Европейская компания считает, что ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd использовали их патент №2686003 на технологию электронных платежей без согласия.

Суд, изучив мнение экспертов, удовлетворил иск швейцарцев, «фактически запретив работу платежного сервиса». Ввозить в Россию устройства с поддержкой указанной технологии также нельзя.

Решение суда вступит в силу через 30 дней, если не будет обжаловано. Сейчас юристы Samsung изучают документы. Вероятно, что представители корейского гиганта оспорят патент «Сквин СА».

Напомним, сервис Samsung Pay работает в России с 2016 года. Согласно информации Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, платежным сервисом корейской корпорации пользуются 17% россиян. Он занимает третье место после Google Pay (32%) и Apple Pay — 30%.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

WuhanRockCafe
А моей Nokia 1208 никакой хакер не страшен.
shushu
Патент в России, суд в России, компания "швейцарская". А сам патент описывает "проведение онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца" - настолько общий, что под него все попадают, спрашивается, кто только такой патент выдает.
hedgehog_
а почему сквин кириллицей а самсунг латиницей? что за искажение названий на самом деле
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний