Сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России

Работу сервиса Samsung Pay в России могут запретить из-за патентного спора между корейской корпорацией Samsung и швейцарской компанией «Сквин СА», сообщает «Коммерсантъ» 30 июля со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.



Европейская компания считает, что ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd использовали их патент №2686003 на технологию электронных платежей без согласия.



Суд, изучив мнение экспертов, удовлетворил иск швейцарцев, «фактически запретив работу платежного сервиса». Ввозить в Россию устройства с поддержкой указанной технологии также нельзя.

