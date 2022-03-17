Стала известна дата выхода «Бэтмена» Мэтта Ривза на стриминге

С 19 апреля новый блокбастер Мэтта Ривза «Бэтмен» станет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом 16 марта сообщило издание Deadline.



К этой дате как раз пройдет 45 дней после мировой премьеры фильма — Warner Bros. соблюдает правило временного окна между кинопрокатом и онлайн-показами.



«Бэтмен», премьера которого стартовала 1 марта, уже собрал более 450 миллионов долларов в мировом прокате. Из-за успеха фильма в HBO Max уже сообщили о планах снять сериал «Пингвин», в котором будет развита линия одного из главных злодеев Готэма. Персонажа Пингвина, как и в фильме, сыграет Колин Фаррел.

