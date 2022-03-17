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В Петербурге осталось всего 23 тысячи больных с ковидом на дому

Число пациентов в больницах и на дому с коронавирусом продолжает снижаться в Петербурге, сообщили в Смольном.

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В опубликованой 17 марта эпидемиологической справке говорится, что в стационарах города осталось 2 463 человека, а амбулаторно лечатся еще 23 тысячи с ковидом. Кроме того, 178 человек находятся на карантине.

Комздрав недавно объявил о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге.

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