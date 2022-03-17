Дружно и без дубинок. МВД показало, к какой акции силовики готовы присоединиться

По данным «Фонтанки», полицейских петербургского главка для съемок не привлекали. На кадрах силовики в полном обмундировании едут в микроавтобусе на некую акцию. Они бегут в центр Марсова поля и, кажется, вот-вот приступят к разгону участников, но внезапно берут под руки молодых людей и выстраиваются в букву Z.

Видео в соцсетях опубликовано не впервые, около недели оно «ходило» с неустановленным авторством по телеграм-каналам.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Севастополе ветерана ФСБ избили за наклейку в виде буквы Z на машине.