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Дружно и без дубинок. МВД показало, к какой акции силовики готовы присоединиться

Полицейские и молодежь Северной столицы передают слова поддержки российским вооруженным силам, выполняющим свой долг в ходе спецоперации на Украине. Такое сообщение появилось в телеграм-канале «МВД Медиа» 17 марта, сопровождает его ролик, снятый москвичами на Марсовом поле.

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По данным «Фонтанки», полицейских петербургского главка для съемок не привлекали. На кадрах силовики в полном обмундировании едут в микроавтобусе на некую акцию. Они бегут в центр Марсова поля и, кажется, вот-вот приступят к разгону участников, но внезапно берут под руки молодых людей и выстраиваются в букву Z.

МВД Медиа / telegram

Видео в соцсетях опубликовано не впервые, около недели оно «ходило» с неустановленным авторством по телеграм-каналам.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Севастополе ветерана ФСБ избили за наклейку в виде буквы Z на машине.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

Sinilga
Ха-Ха-Ха. Что-то не густо. Жалкая кучка на 5 миллионный город.
При такой "поддержке" могли бы и помасштабней. Вон на несогласованные акции против "сами знаете чего" десятки тысяч за раз выходят.
266605617
Ооооо , как мило )
Решили показать единение с народом, который регулярно избивают ,
Donkey21150
ОМОНовцы на службе, и будут востребованы при любых обстоятельствах. Обеспечивать стабильность в государстве, каким бы оно ни было - не слишком почётная, но к сожалению необходимая работа. А вот "гражданские" участники съёмки на следующем повороте истории рискуют получить дубинками по почкам от этих же самых ребят, в рамках выполнения ими своего служебного долга. Будь они поумнее - закрыли бы лица.
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