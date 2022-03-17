Медведев пришел в Telegram и в первом же посте прошелся по «сорвавшимся с цепи» западным русофобам

Заместитель председателя Совбеза России написал свой первый пост в мессенджере Telegram. Он процитировал Тютчева.
«Обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media. Поэтому и первая публикация посвящена самой драматической теме», — написал 17 марта Дмитрий Медведев в Telegram.
По его словам, в последние дни в мире наблюдается обострение международной ситуации, к которому привели «оголтелая русофобия Запада», экспансия НАТО и экономическая и информационная война против РФ. Медведев полагает, что линия Запада по отношению к России является «отвратительной, преступной и аморальной».
Политик решил процитировать слова Фёдора Тютчева: «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал».
Заместитель председателя Совбеза вслед за писателем констатирует, что русофобия буквально «сорвалась с цепи».