FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Медведев пришел в Telegram и в первом же посте прошелся по «сорвавшимся с цепи» западным русофобам

26
Печать

Заместитель председателя Совбеза России написал свой первый пост в мессенджере Telegram. Он процитировал Тютчева.

«Обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media. Поэтому и первая публикация посвящена самой драматической теме», — написал 17 марта Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, в последние дни в мире наблюдается обострение международной ситуации, к которому привели «оголтелая русофобия Запада», экспансия НАТО и экономическая и информационная война против РФ. Медведев полагает, что линия Запада по отношению к России является «отвратительной, преступной и аморальной».

Политик решил процитировать слова Фёдора Тютчева: «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал».

Заместитель председателя Совбеза вслед за писателем констатирует, что русофобия буквально «сорвалась с цепи».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Бидон Абамкович
у меня вот сосед тоже меня ненавидит, бубнит там чего-то, значит ли это что я могу прийти к нему в нему в дом с ружьем и провести тотальную ковровую денацификацию?
VVM1962
Димон, скажи спасибо своему дружку, Вовке кровавому.
iigaza
Впору не Тютчева, а Гоголя цитировать.
"Я тебя породил (поднял с колен), я тебя и убью ( опущу ниже плинтуса)!"
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний