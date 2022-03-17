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Как быстрее купить квартиру и не поседеть. Инструкция по сохранению денег и нервов

Покупка квартиры — риск. Особенно сейчас: ведь рынок перегрет и есть ажиотажный спрос. Купить не то, не там и не у тех боится большинство из нас, когда наступает пора решать вопрос с жильем. Тем более, если нет опыта и проверенного помощника, который знает все «ходы» и действует в ваших интересах. Как быстрее и эффективнее вложить деньги и не поседеть?

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Фото: freepik.com
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О тех, кто хочет без лишнего стресса стать новоселом, думала команда петербургского стартапа Living, создавая свой проект. Программисты, специалисты по недвижимости и юристы разработали умный сервис: он помогает найти квартиру мечты и совершить сделку более комфортно и в некоторых случаях по цене ниже средней на рынке.

Где цифровой риэлтор ищет варианты квартир?

Сайт объединяет базы практически всех существующих порталов недвижимости, работает и с первичкой, и со вторичкой. Он модерирует объявления, очищает список от фейков, отсеивает сдвоенные. Портал получает информацию и от застройщиков. Причем не только о ценах и планировках, но и об актуальных акциях, бонусах и скидках, программах рассрочки. Так что у вас под рукой огромный массив данных и по новостройкам, и по вторичному рынку.

Чем Living отличается от популярных баз объявлений?

Последние обычно работают по выставленным фильтрам, выдавая все объявления, которые строго попадают в диапазон. Если ваши мечты не укладываются в бюджет, вы увидите пустые результаты. Придется редактировать каждый параметр, чтобы получить более-менее подходящие адреса. Или, напротив, отказаться от детализации ради максимально широкой выборки. Результат один — длительная работа с большим количеством вариантов без каких-либо подсказок. Решение о просмотре придется принимать, скорее, интуитивно. И хорошо, если есть опыт покупки жилья и «насмотренность» объектов!

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Алгоритм Living действует иначе: он упорядочивает весь рынок и выстраивает варианты, подходящие по цене, комнатности, местоположению, сроку сдачи — для новостроек. Это главные критерии фильтрации. Все остальные параметры (большая кухня, близость к метро, закрытый двор и т.д.) являются пожеланиями, но тоже учитываются: чем больше совпадений, тем выше будет позиция квартиры в выборке. Такой подход облегчает поиск: на каждой карточке квартиры вы видите плюсы и минусы варианта именно для вас.

Как купить квартиру с виртуальным помощником? Цифровой риелтор, который помогает найти квартиру мечты и купить ее, появился на российском рынке недвижимости.

Обычно жилье не купишь, пока не позвонишь по множеству объявлений, в том числе фейковых. Как сервис поможет избежать этого?

Те, кто был в роли покупателя недвижимости, подтвердят: это действительно десятки разговоров и договоренностей, трата времени, а иногда и нервов. Но не в случае с Living. Во-первых, для начала команда сервиса может предложить онлайн-просмотр. Если все понравится, можно будет и съездить. Причем без созвонов с владельцем: специалисты договорятся о встрече сами.

Вообще 90% взаимодействия с сотрудниками сервиса и сторонами сделки будет происходить онлайн. Например, заключения экспертов и проект договора придут на электронную почту. Это значительно ускоряет и упрощает процесс и особенно актуально сейчас, когда цены и ставка по ипотеку скачут — счет идет на дни!

Новые технологии — прекрасно. Но без живого человека совершать такую покупку непривычно.

Работа с цифровым риэлтором не означает, что вы общаетесь только с роботом. Цифровая часть процесса идет на этапе выбора квартиры. Дальше к вашей задаче будут подключаться люди — но не традиционные агенты, а узкопрофильные сотрудники. Документы проверит юрист, к сделке подготовит бумаги оформитель, взаимодействием с банком займется ипотечный специалист и т.д. При этом сделку в целом будет курировать персональный менеджер. Так что никто про вас «не забудет». Ситуация, когда на вас «нет времени», тоже маловероятна.

Фото: freepik.com
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Что если мне нужна ипотека?

Сервис бесплатно1 предоставляет услуги ипотечного брокера. Даже сейчас можно найти не слишком высокую ставку, тщательно изучив предложения банков и государственные программы. Менеджер заполнит за вас анкету и подберет оптимальный вариант процентной ставки, а также отправит запрос на предварительное одобрение. Затем поможет провести ипотечную сделку.

Я плохо разбираюсь в юридических тонкостях сделки и боюсь попасть в руки мошенников, потеряв все деньги.

Вам и не нужно глубоко вникать в детали. Специалисты Living по договору отвечают за юридическую чистоту сделки. Они несут полную ответственность за то, что вы покупаете квадратные метры без кредитных и залоговых обязательств, обременений и банкротств. Так что спокойно делегируйте все сложные вопросы им.

А что с расценками?

Тот, кто хоть раз продавал/покупал квартиру, знает: многие агентства недвижимости берут процент от стоимости недвижимости. Новый онлайн-сервис использует принципиально иную схему: он предлагает фиксированные2, заранее известные тарифы на наборы услуг, которые не зависят от цены жилья. В среднем получается дешевле, чем работа с классическим агентским сервисом: затраты минимизированы за счет цифровых технологий.

  • Для тех, кто планирует приобрести квартиру, у Living есть комплексное предложение подбора и покупки «Все включено» за 80 000 рублей (68 000 рублей по предоплате).
  • Тем, кто уже нашел квартиру, но беспокоится за процесс сделки, подойдет пакет «Безопасная сделка» за 41 000 рублей.
  • Покупателям, которые испытывают трудности с выбором квартиры и хотели бы узнать мнение эксперта о понравившихся вариантах, стоит обратить внимание на пакет «Осмотр и безопасная сделка». Его цена составляет 47 000 рублей.
  • Продажа недвижимости через сервис обойдется в 110 000 рублей (93 500 рублей по предоплате).
  • Для тех, кто собирается продать квартиру и купить новую, у компании есть пакет услуг за 160 000 рублей (144 000 рублей по предоплате).

Найти квартиру мечты

Материал подготовлен специально для Living

1 Бесплатное предоставление услуг ипотечного брокера: услугу предоставляет ООО «Умный поиск», юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.37, лит. А, помещение 10Н/6, ИНН 7841511768 /ОГРН 1147847414175. Подробнее по телефону: 8 (800) 777-40-91.

2 Подробнее о предложениях читайте на сайте. Условия предоплаты: Предоплата 100% — скидка 15% от базовой цены, предоплата 50% — скидка 10% от базовой цены. Действительно при оплате на сайте онлайн. Стоимость для Санкт-Петербурга, Москвы и регионов может отличаться. Цена действительна от 2 до 6 месяцев после подписания договора. Подробнее по телефону: 8 (800) 777-40-91.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

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