Как быстрее купить квартиру и не поседеть. Инструкция по сохранению денег и нервов

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







О тех, кто хочет без лишнего стресса стать новоселом, думала команда петербургского стартапа Living, создавая свой проект. Программисты, специалисты по недвижимости и юристы разработали умный сервис: он помогает найти квартиру мечты и совершить сделку более комфортно и в некоторых случаях по цене ниже средней на рынке.

Где цифровой риэлтор ищет варианты квартир?

Сайт объединяет базы практически всех существующих порталов недвижимости, работает и с первичкой, и со вторичкой. Он модерирует объявления, очищает список от фейков, отсеивает сдвоенные. Портал получает информацию и от застройщиков. Причем не только о ценах и планировках, но и об актуальных акциях, бонусах и скидках, программах рассрочки. Так что у вас под рукой огромный массив данных и по новостройкам, и по вторичному рынку.



Чем Living отличается от популярных баз объявлений?

Последние обычно работают по выставленным фильтрам, выдавая все объявления, которые строго попадают в диапазон. Если ваши мечты не укладываются в бюджет, вы увидите пустые результаты. Придется редактировать каждый параметр, чтобы получить более-менее подходящие адреса. Или, напротив, отказаться от детализации ради максимально широкой выборки. Результат один — длительная работа с большим количеством вариантов без каких-либо подсказок. Решение о просмотре придется принимать, скорее, интуитивно. И хорошо, если есть опыт покупки жилья и «насмотренность» объектов!



Поделиться Поделиться







Алгоритм Living действует иначе: он упорядочивает весь рынок и выстраивает варианты, подходящие по цене, комнатности, местоположению, сроку сдачи — для новостроек. Это главные критерии фильтрации. Все остальные параметры (большая кухня, близость к метро, закрытый двор и т.д.) являются пожеланиями, но тоже учитываются: чем больше совпадений, тем выше будет позиция квартиры в выборке. Такой подход облегчает поиск: на каждой карточке квартиры вы видите плюсы и минусы варианта именно для вас.



Как купить квартиру с виртуальным помощником? Цифровой риелтор, который помогает найти квартиру мечты и купить ее, появился на российском рынке недвижимости.

Обычно жилье не купишь, пока не позвонишь по множеству объявлений, в том числе фейковых. Как сервис поможет избежать этого?

Те, кто был в роли покупателя недвижимости, подтвердят: это действительно десятки разговоров и договоренностей, трата времени, а иногда и нервов. Но не в случае с Living. Во-первых, для начала команда сервиса может предложить онлайн-просмотр. Если все понравится, можно будет и съездить. Причем без созвонов с владельцем: специалисты договорятся о встрече сами.

Вообще 90% взаимодействия с сотрудниками сервиса и сторонами сделки будет происходить онлайн. Например, заключения экспертов и проект договора придут на электронную почту. Это значительно ускоряет и упрощает процесс и особенно актуально сейчас, когда цены и ставка по ипотеку скачут — счет идет на дни!

Новые технологии — прекрасно. Но без живого человека совершать такую покупку непривычно.

Работа с цифровым риэлтором не означает, что вы общаетесь только с роботом. Цифровая часть процесса идет на этапе выбора квартиры. Дальше к вашей задаче будут подключаться люди — но не традиционные агенты, а узкопрофильные сотрудники. Документы проверит юрист, к сделке подготовит бумаги оформитель, взаимодействием с банком займется ипотечный специалист и т.д. При этом сделку в целом будет курировать персональный менеджер. Так что никто про вас «не забудет». Ситуация, когда на вас «нет времени», тоже маловероятна.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Что если мне нужна ипотека?

Сервис бесплатно1 предоставляет услуги ипотечного брокера. Даже сейчас можно найти не слишком высокую ставку, тщательно изучив предложения банков и государственные программы. Менеджер заполнит за вас анкету и подберет оптимальный вариант процентной ставки, а также отправит запрос на предварительное одобрение. Затем поможет провести ипотечную сделку.

Я плохо разбираюсь в юридических тонкостях сделки и боюсь попасть в руки мошенников, потеряв все деньги.

Вам и не нужно глубоко вникать в детали. Специалисты Living по договору отвечают за юридическую чистоту сделки. Они несут полную ответственность за то, что вы покупаете квадратные метры без кредитных и залоговых обязательств, обременений и банкротств. Так что спокойно делегируйте все сложные вопросы им.

А что с расценками?

Тот, кто хоть раз продавал/покупал квартиру, знает: многие агентства недвижимости берут процент от стоимости недвижимости. Новый онлайн-сервис использует принципиально иную схему: он предлагает фиксированные2, заранее известные тарифы на наборы услуг, которые не зависят от цены жилья. В среднем получается дешевле, чем работа с классическим агентским сервисом: затраты минимизированы за счет цифровых технологий.



Для тех, кто планирует приобрести квартиру, у Living есть комплексное предложение подбора и покупки «Все включено» за 80 000 рублей (68 000 рублей по предоплате).

Тем, кто уже нашел квартиру, но беспокоится за процесс сделки, подойдет пакет «Безопасная сделка» за 41 000 рублей.

Покупателям, которые испытывают трудности с выбором квартиры и хотели бы узнать мнение эксперта о понравившихся вариантах, стоит обратить внимание на пакет «Осмотр и безопасная сделка». Его цена составляет 47 000 рублей.

Продажа недвижимости через сервис обойдется в 110 000 рублей (93 500 рублей по предоплате).

Для тех, кто собирается продать квартиру и купить новую, у компании есть пакет услуг за 160 000 рублей (144 000 рублей по предоплате). Найти квартиру мечты

Материал подготовлен специально для Living

1 Бесплатное предоставление услуг ипотечного брокера: услугу предоставляет ООО «Умный поиск», юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.37, лит. А, помещение 10Н/6, ИНН 7841511768 /ОГРН 1147847414175. Подробнее по телефону: 8 (800) 777-40-91.

2 Подробнее о предложениях читайте на сайте . Условия предоплаты: Предоплата 100% — скидка 15% от базовой цены, предоплата 50% — скидка 10% от базовой цены. Действительно при оплате на сайте онлайн. Стоимость для Санкт-Петербурга, Москвы и регионов может отличаться. Цена действительна от 2 до 6 месяцев после подписания договора. Подробнее по телефону: 8 (800) 777-40-91.