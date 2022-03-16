Минздрав предупреждает о фейковых звонках с советом запасаться лекарствами

Минздрав Дагестана предупреждает о фейковых звонках с советами создавать запасы лекарств на несколько месяцев вперед. Информация опубликована 16 марта в официальном телеграм-канале ведомства.
«В последнее время зафиксировано большое количество звонков мошенников — где-то с использованием робота, где-то говорит оператор. Мошенники, представляясь сотрудниками Минздрава России, сообщают о необходимости приобретения лекарственных препаратов с запасом от 30 до 90 дней. Ненужными покупками «впрок» создается искусственный ажиотаж и повышенный спрос, тогда как в действительности дефицита препаратов не наблюдается», — подчеркнули в Минздраве республики.
По информации властей, звонки часто поступают «с зарубежных номеров». В министерстве попросили не запасаться лекарствами, потому что у них «ограниченный срок годности». «Фонтанка» ранее писала о начавшемся в Петербурге дефиците редких лекарств.