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Минздрав предупреждает о фейковых звонках с советом запасаться лекарствами

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Минздрав Дагестана предупреждает о фейковых звонках с советами создавать запасы лекарств на несколько месяцев вперед. Информация опубликована 16 марта в официальном телеграм-канале ведомства.

«В последнее время зафиксировано большое количество звонков мошенников — где-то с использованием робота, где-то говорит оператор. Мошенники, представляясь сотрудниками Минздрава России, сообщают о необходимости приобретения лекарственных препаратов с запасом от 30 до 90 дней. Ненужными покупками «впрок» создается искусственный ажиотаж и повышенный спрос, тогда как в действительности дефицита препаратов не наблюдается», — подчеркнули в Минздраве республики.

По информации властей, звонки часто поступают «с зарубежных номеров». В министерстве попросили не запасаться лекарствами, потому что у них «ограниченный срок годности». «Фонтанка» ранее писала о начавшемся в Петербурге дефиците редких лекарств.

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Комментарии (8)

dragvs
Полезные звонки, только раньше надо было. L-Тироксин то уже появился в аптеках?
Hutu
Фейковые звонки... фейковое государство.....
266410437
Пенсионеры обычно всегда с ежемесячной пенсии один раз в месяц и покупают на 30 дней без всяких специальных операций.
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