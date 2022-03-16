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Пенсионный фонд опроверг фейки о выплатах на детей в марте

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Информация о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в марте, распространяемая в соцсетях, является фейком. Об этом 16 марта сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«Вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru и в группе ПФР vk.com/pension_fond. Доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении. И приводится пример недостоверной информации из соцсетей.

Ранее Владимир Путин анонсировал выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости», — объяснял министр финансов Антон Силуанов. Он уточнял, что на эти цели выделят 455 млрд рублей из бюджета.

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Комментарии (4)

Kezevo
Пенсионный фонд сам по себе один большой фейк
X-кот
переведите. чет непонятно. они солнцеликого косвенно обвиняют в фэйке?
Maxi 555
"с учетом комплексной оценки нуждаемости"- меня терзают смутные сомненья ( трое детей)
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