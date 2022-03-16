Пенсионный фонд опроверг фейки о выплатах на детей в марте

Информация о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в марте, распространяемая в соцсетях, является фейком. Об этом 16 марта сообщили в Пенсионном фонде РФ.



«Вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru и в группе ПФР vk.com/pension_fond. Доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении. И приводится пример недостоверной информации из соцсетей.