Пенсионный фонд опроверг фейки о выплатах на детей в марте

Информация о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в марте, распространяемая в соцсетях, является фейком. Об этом 16 марта сообщили в Пенсионном фонде РФ.
«Вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru и в группе ПФР vk.com/pension_fond. Доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении. И приводится пример недостоверной информации из соцсетей.
Ранее Владимир Путин анонсировал выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости», — объяснял министр финансов Антон Силуанов. Он уточнял, что на эти цели выделят 455 млрд рублей из бюджета.