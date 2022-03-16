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Заходи кто хочет, бери сколько хочешь. В Леноблсуде рассказали о банкомате, который взяли под контроль приставы

У сотрудников нет прерогативы в пользовании банкоматом в общественной приёмной Ленинградского областного суда, на защиту которого 16 марта грудью встали приставы.

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После публикации «Фонтанки» в Леноблсуде подтвердили, что терминал на набережной Фонтанки, 6 находится в зоне свободного доступа. Снимать наличные и проводить транзакции могут все желающие, работать в суде для этого необязательно.

«Банкомат находится в зоне свободного доступа для всех граждан и обслуживается ПАО «Сбербанк», в связи с чем информацией о наличии/отсутствии в нём денежных средств, а также о перебоях в работе суд не располагает. В настоящее время в вышеуказанный банк направлено обращение о принятии мер для обеспечения бесперебойной работы банкомата», — сообщили в суде.

Приставы, отгоняющие посторонних от денег «только для своих», по всей видимости, самовольничали. Их действия, которые попали на видео, в суде комментировать не стали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

AlBerkut
А что, там в пресс-службе совсем студентки работают? По видео не могут комментарий дать...
Очень просто - предоставленная видеозапись не отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств, и по указанным обстоятельствам не подлежит оценке🤔...
Универсальный ответ балахоншика😉😂😂😂
Russian Lives Matter
Так они врали про распоряжение председателя суда или нет?
Ник Приносящий Счастье
Старых ведьм выпопроть на конюшне!
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