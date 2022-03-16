Заходи кто хочет, бери сколько хочешь. В Леноблсуде рассказали о банкомате, который взяли под контроль приставы

После публикации «Фонтанки» в Леноблсуде подтвердили, что терминал на набережной Фонтанки, 6 находится в зоне свободного доступа. Снимать наличные и проводить транзакции могут все желающие, работать в суде для этого необязательно.

«Банкомат находится в зоне свободного доступа для всех граждан и обслуживается ПАО «Сбербанк», в связи с чем информацией о наличии/отсутствии в нём денежных средств, а также о перебоях в работе суд не располагает. В настоящее время в вышеуказанный банк направлено обращение о принятии мер для обеспечения бесперебойной работы банкомата», — сообщили в суде.