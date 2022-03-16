FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -1
111.48р122.45р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Только для своих. В Леноблсуде приставы взяли под контроль банкомат и отгоняют от него людей с улицы

Приставы из Ленинградского областного суда не разрешают снимать наличные в банкомате «Сбера» на входе. Об этом 16 марта сообщают «Фонтанке» читатели.

36
Печать

Оборудование в доме 6 по набережной Фонтанки находится в общем доступе. На картах этот банкомат тоже можно найти без труда. Но в среду житель Петербурга Вадим снять деньги не смог.

«Сегодня судебные приставы с пеной у рта отгоняют желающих снять деньги в банкомате, установленном в общественной приемной Областного суда на набережной Фонтанки, 6. Отгоняют с криками: «Это деньги сотрудников суда!» — написал в редакцию петербуржец.

Другому читателю «Фонтанки», по имени Сергей, женщина-пристав пояснила, что банкоматом нельзя пользоваться по распоряжению председателя суда. На экране висел листок с надписью «Банкомат не работает». На видео сотрудница ФССП объявила, что деньги внутри — только для работников суда.

Тут же в кадре появляется женщина в штатском с комсомольским значком на шапочке пудрового цвета. Она буквально умоляет Сергея не скандалить и пойти в другой банкомат, ведь их вокруг так много. Добрая петербурженка дает совет уйти, чтобы приставы не вызвали полицию, а те не доставили недовольного клиента банка в «обезьянник».

В приемной Леноблсуда на запрос «Фонтанки» оперативно ответить не смогли и взяли паузу. На момент выхода заметки ответ не получен. К слову, мы тоже попытались снять деньги, но не смогли добыть и 100 рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

267011328
конечно...куда нам лезть.приставы судейские полицаи чиновники единороссы и тд-всё ваше. вы- соль земли русской и труженники в поте лица. альфа и омега. нам очень-очень до покаяния стыдно.
265101847
Обалдеть, а погромы тоже будут?!
houspi
"Деньги сотрудников суда" - они там что, все пронумерованы и помечены кому и сколько?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний