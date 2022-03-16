Только для своих. В Леноблсуде приставы взяли под контроль банкомат и отгоняют от него людей с улицы

Оборудование в доме 6 по набережной Фонтанки находится в общем доступе. На картах этот банкомат тоже можно найти без труда. Но в среду житель Петербурга Вадим снять деньги не смог.



«Сегодня судебные приставы с пеной у рта отгоняют желающих снять деньги в банкомате, установленном в общественной приемной Областного суда на набережной Фонтанки, 6. Отгоняют с криками: «Это деньги сотрудников суда!» — написал в редакцию петербуржец.



Другому читателю «Фонтанки», по имени Сергей, женщина-пристав пояснила, что банкоматом нельзя пользоваться по распоряжению председателя суда. На экране висел листок с надписью «Банкомат не работает». На видео сотрудница ФССП объявила, что деньги внутри — только для работников суда.