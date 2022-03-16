Только для своих. В Леноблсуде приставы взяли под контроль банкомат и отгоняют от него людей с улицы

Оборудование в доме 6 по набережной Фонтанки находится в общем доступе. На картах этот банкомат тоже можно найти без труда. Но в среду житель Петербурга Вадим снять деньги не смог.
«Сегодня судебные приставы с пеной у рта отгоняют желающих снять деньги в банкомате, установленном в общественной приемной Областного суда на набережной Фонтанки, 6. Отгоняют с криками: «Это деньги сотрудников суда!» — написал в редакцию петербуржец.
Другому читателю «Фонтанки», по имени Сергей, женщина-пристав пояснила, что банкоматом нельзя пользоваться по распоряжению председателя суда. На экране висел листок с надписью «Банкомат не работает». На видео сотрудница ФССП объявила, что деньги внутри — только для работников суда.
Тут же в кадре появляется женщина в штатском с комсомольским значком на шапочке пудрового цвета. Она буквально умоляет Сергея не скандалить и пойти в другой банкомат, ведь их вокруг так много. Добрая петербурженка дает совет уйти, чтобы приставы не вызвали полицию, а те не доставили недовольного клиента банка в «обезьянник».
В приемной Леноблсуда на запрос «Фонтанки» оперативно ответить не смогли и взяли паузу. На момент выхода заметки ответ не получен. К слову, мы тоже попытались снять деньги, но не смогли добыть и 100 рублей.