«Вариант морально может быть неприемлемым». Студентам СПбГУ предложили заслужить место в вузе участием в пропагандистских роликах

Фото: Наталия / Здание Двенадцати коллегий — Императорский университет -Санкт-Петербургский государственный университет на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







В СПбГУ собираются отчислить 11 студентов, участвовавших в пацифистских митингах и получивших административные протоколы, писала «Фонтанка». Учащимся оказывает помощь студсовет. Общение студенты ведут в чате во «ВКонтакте». Накануне в переписку сбросили один из возможных способов избежать отчисления. Скриншот сообщения опубликовал телеграм-канал института философии «Бочка Диогена».

Студентам предложили «сняться в каком-нибудь пропагандистском видосе «за Россию». В ответ на патриотический контент администрация Центрального района направит письмо в СПбГУ с просьбой не отчислять «хорошего человека».



«Понимаю, что вариант морально может быть неприемлемым, особенно если на митинге вы реально выражали свою гражданскую позицию. Но это может сработать, если кто-то захочет, напишите в лс, я завтра передам ваши контакты главе администрации», — говорилось в публикации.



Как выяснила «Фонтанка», сообщение отправила студентка факультета международных отношений и член студсовета СПбГУ Анастасия Даровская.

— Я состою в рабочей группе для помощи отчисляемым, — подтвердила она корреспонденту. — Инициатива по такому варианту помощи исходила полностью от меня, так как я предположила, что в связи с нынешней политикой нашей страны это может сработать. Ни с кем из администрации я этот вопрос не обговаривала, а в чат отчисляемым написала лишь для того, чтобы понять, есть ли желающие и стоит ли идти с этим в администрацию.

— Если бы нашлись желающие, вы бы как дальше действовали?

— Сложно сказать. К настоящему моменту желающих не нашлось.

Студентка заверила, что незнакома с и.о. главы администрации Центрального района Еленой Фёдоровой, которой она собиралась «передать контакты» согласившихся.



Даровская в студсовете отвечает за взаимодействие с органами власти. «Я видел это сообщение. Как следует из него, предложение исходило не от администрации СПбГУ, а от неких должностных лиц администрации Центрального района Санкт-Петербурга», — прокомментировал председатель студсовета СПбГУ Михаил Молчанов.

В пресс-службе администрации Центрального района опровергли информацию о подобных предложениях студентам.

Сами студенты предположили, что инициатива могла идти от «Молодежного совета» при администрации Центрального района. В его паблике опубликован ролик «МЫ ZA МИР», в котором участники совета призывают вместо аватарки поставить картинку с буквой Z. Председатель совета Станислава Лебедева не ответила на вопросы корреспондента. Она учится в Горном университете и дружит «ВКонтакте» с Даровской. Даровскую можно найти на фото обновлённого состава совета.

В пресс-службе СПбГУ отметили, что информация о предложении студентам сниматься в патриотических роликах не соответствует действительности.



По данным студсовета СПбГУ, за участие в митингах из вуза собирались отчислить 13 студентов. Они были задержаны, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга). Однако позже двоих учащихся исключили из этого списка. Один из них — Роман Гришко, он рассказывал, что зашёл в кофейню в Гостином дворе и на выходе был встречен полицейскими. В пресс-службе вуза уточнили, что на данный момент приказы об отчислении студентов не выпущены.

Лена Ваганова «Фонтанка.ру»

