Сбер рекомендует как можно быстрее забрать деньги, отправленные переводом за границу

Сбербанк рекомендовал получателям денежных переводов за границей, отправленных из России, как можно быстрее обналичить их. Такое предостережение банк опубликовал в среду, 16 марта.



«Если вы недавно отправляли переводы за границу в Сбербанк Онлайн по ФИО и номеру телефона для выдачи наличными, попросите получателя как можно быстрее их забрать», — говорится в сообщении Сбера.



В банке уточняют, что такие переводы шли через его партнёра Western Union, который сейчас прекращает работу в России. Отправленный перевод можно получить только до 17 марта. Если за это время деньги не заберут, они автоматически вернутся на карту отправителю до 22 марта, уточнили в Сбере.

