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Сбер рекомендует как можно быстрее забрать деньги, отправленные переводом за границу

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Сбербанк рекомендовал получателям денежных переводов за границей, отправленных из России, как можно быстрее обналичить их. Такое предостережение банк опубликовал в среду, 16 марта.

«Если вы недавно отправляли переводы за границу в Сбербанк Онлайн по ФИО и номеру телефона для выдачи наличными, попросите получателя как можно быстрее их забрать», — говорится в сообщении Сбера.

В банке уточняют, что такие переводы шли через его партнёра Western Union, который сейчас прекращает работу в России. Отправленный перевод можно получить только до 17 марта. Если за это время деньги не заберут, они автоматически вернутся на карту отправителю до 22 марта, уточнили в Сбере.

В настоящий момент перевести деньги за рубеж по номеру телефона можно безналично, с зачислением на карту или счёт в иностранном банке, отметили в кредитно-финансовой организации.

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Комментарии (1)

266626095
я деньги всу переводил как помощь
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